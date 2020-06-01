Ринкевич: может быть уже в июне Европа откроется для поездок

В середине июня Европейский Союз примет совместное решение - открывать для третьих стран границы или нет. До тех пор границы, скорее всего, останутся закрытыми.

Ринкевич напомнил, что для восстановления передвижения между странами без последующей 14-дневной самоизоляции, число заболевших Covid-19 не должно превышать 15 на 100 тысяч.

Министр сообщил, что во вторник, 2 июня, правительство Латвии, вероятно, обсудит возможность отменить требование о самоизоляции после пересечения границы Латвии не только для жителей Литвы и Эстонии, но и других стран. Латвийцы должны понимать, что список стран может стремительно меняться вместе с ситуацией с Covid-19, и требование об обязательной самоизоляции может быть снова введено.

Министр также отметил, что на данный момент возможностью репатриации интересовались 87 латвийцев, 15 из которых находятся в Латинской Америке, чуть больше 30 - в Азии и Северной Америке. Репатриационных рейсов больше не будет, так как постепенно восстанавливаются коммерческие авиарейсы.