Пн, 1.06.2020
Из тех, кто думал, что они болели раньше - в конце прошлого года, в начале этого - здесь, в Латвии, мы ни у кого антитела не обнаружили. Дидзис Гаварс, член правления E.Gulbja laboratorija

Людей с инвалидностью будет проще уволить с работы

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ФОТО: Ieva Lūka/LETA

​Правительство на прошлой неделе поддержало поправки к закону о труде, которые предусматривают исключение пункта о том, что работников с инвалидностью нельзя увольнять, пишет газета Diena. 

По данным поправкам еще должен проголосовать Сейм. В то же время планируется сохранить пункт о том, что в случае сокращения количества работников, если их результаты работы и квалификация существенно не отличаются, инвалидность считается преимуществом для сохранения трудовых отношений.

Дискуссии об отмене вышеупомянутой нормы ведутся с 2014 года.

Латвийская конфедерация работодателей всегда подчеркивала, что подобное решение не защищает людей с инвалидностью, а создает ситуацию, в которой работодатели не хотят их принимать на работу, потому что знают, что в случае возникновения проблем, уволить их будет невозможно.

Поддержку этим поправкам высказали также Национальный совет по делам инвалидности и Объединение людей с инвалидностью и их друзей Apeirons. Противоположного мнения придерживается председатель правления организации Sustento Гунта Анча, которая считает, что при отмене ограничения на увольнение людей с инвалидностью ситуация с их занятостью не улучшится, а, возможно, даже ухудшится. 

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