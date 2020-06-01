Людей с инвалидностью будет проще уволить с работы

По данным поправкам еще должен проголосовать Сейм. В то же время планируется сохранить пункт о том, что в случае сокращения количества работников, если их результаты работы и квалификация существенно не отличаются, инвалидность считается преимуществом для сохранения трудовых отношений.

Дискуссии об отмене вышеупомянутой нормы ведутся с 2014 года.

Латвийская конфедерация работодателей всегда подчеркивала, что подобное решение не защищает людей с инвалидностью, а создает ситуацию, в которой работодатели не хотят их принимать на работу, потому что знают, что в случае возникновения проблем, уволить их будет невозможно.

Поддержку этим поправкам высказали также Национальный совет по делам инвалидности и Объединение людей с инвалидностью и их друзей Apeirons. Противоположного мнения придерживается председатель правления организации Sustento Гунта Анча, которая считает, что при отмене ограничения на увольнение людей с инвалидностью ситуация с их занятостью не улучшится, а, возможно, даже ухудшится.