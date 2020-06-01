Красное, белое или розовое: какое вино полезнее

Красное вино

Небольшой бокал (примерно 175 миллилитров) в среднем содержит около 148 калорий. Сравнимо с горсткой миндаля или упаковкой попкорна. Чуть больше - 250 миллилитров - уже 211 калорий, будет считаться как столовая ложка арахисовой пасты или целая тарелка яблок. В свою очередь бутылка вина будет насчитывать 644 калории, что может быть релевантно целому чизбургеру.

Однако издание отмечает, что из всех сортов красное хоть и самое калорийное, но и самое полезное и может послужить отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Белое вино

На 175 миллилитров - 142 калории, что релевантно одному крупному банану. Целая бутылка - примерно 605 калорий. Если сравнивать с приемом пищи, то это сэндвич и карамельное мороженое. К сожалению, у белого вина мало преимуществ перед красным в плане полезности.

Розовое вино

Бокал любимого многими розового вина "обойдется" вам в примерно 147 калорий. Издание пишет, что, возможно, стоит заменить вино чашкой капучино? По калорийности эти напитки одинаковы, а эффект от них разный!