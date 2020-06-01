Фото ⟩ Настя Ивлеева поделилась главным секретом совместной жизни с Элджеем

"В отношениях, главное - доверие, девАчки!" - написала под забавной фотографией Настя.

На снимке она лежит с супругом рэпером Элджеем (наст. имя - Алексей Узенюк) на кровати, а левый глаз косит в сторону. Видно, что Ивлеева следит за тем, что муж делает в телефоне.

Возможно, таким образом, блогер пытается намекнуть, что в отношениях следует доверять своей второй половинке, а не превращаться в ревнивую и непривлекательную особу.

На снимок отреагировали подписчики и звездные коллеги: "Однозначно", "Ты и в мой так подсматриваешь!", "Когда ты на диете, а он выбирает, что заказать поесть", "Огонь", "Лучшие".

По словам Насти, Элджей поддерживает ее в работе и даже не был против безумных прямых эфиров.