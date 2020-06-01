Пн, 1.06.2020
Его нашел старший брат. Маленький мальчик через несколько дней отметил бы свой третий день рождения, но вместо этого, следуя указаниям диспетчера, его пытался оживить его отец. Все произошло в одно мгновенье... СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Фото ⟩ Настя Ивлеева поделилась главным секретом совместной жизни с Элджеем

Настя Ивлеева и Элджей

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_/?hl=en

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева на своей Instagram-странице намекнула, что же она считает главным в совместной жизни. 

"В отношениях, главное - доверие, девАчки!" - написала под забавной фотографией Настя. 

На снимке она лежит с супругом рэпером Элджеем (наст. имя - Алексей Узенюк) на кровати, а левый глаз косит в сторону. Видно, что Ивлеева следит за тем, что муж делает в телефоне.

Возможно, таким образом, блогер пытается намекнуть, что в отношениях следует доверять своей второй половинке, а не превращаться в ревнивую и непривлекательную особу. 

На снимок отреагировали подписчики и звездные коллеги: "Однозначно", "Ты и в мой так подсматриваешь!", "Когда ты на диете, а он выбирает, что заказать поесть", "Огонь", "Лучшие".

По словам Насти, Элджей поддерживает ее в работе и даже не был против безумных прямых эфиров. 

Напомним, ранее Элджей показал, как он выглядит без линз, грилзов и фиолетовых волос

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ