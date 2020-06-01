Туризм в Балтии в эпоху пандемии: походы по родному краю и грустные песни у костра

"Понятно, что хочется, чтобы те поездки, которые сорвались, а у меня лично три сорвались в этом году, чтобы они как-то реализовались. Но, в принципе, и в Латвии, и в Прибалтике, что вот сейчас можно будет ездить – это большое подспорье. Можно хотя бы что-то посмотреть", - говорит Александр.

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Владимир Жилкина – турист со стажем. Это, собственно, он и организовал первый сплав этой весны. Двадцать лет назад он увлекся так называемым "диким"туризмом, и за эти годы отмахал уже десятки тысяч километров по горным тропам, жарким пустыням и заснеженной тундре. Хобби постепенно переросло в бизнес. Теперь Владимир Он с удовольствие водит туристов по горам и весям.

Причем по всему миру. Но мир, вдруг, сузился до размеров одного региона.

"Внутренний туризм – это такая небольшая отдушина, потому что, конечно, с той свободой, которая у нас была по передвижению с теми возможностями, с теми дешевыми лоукостными билетами для полетов, это было хорошее время для путешествий… С другой стороны, это очень большой плюс для сферы туризма, потому что те, кто занимался такой сезонной работой, очень ждали этого. Те, кто возил куда-то за границу, конечно, за эти три месяца просели хорошо, как отрасль. Думаю, что в этом году многие перепрофилируются на внутренний туризм", - говорит Жилкин.

На туристической стоянке самое время для воспоминаний и походных баек. Владимир – человек в туристической тусовке постсоветских стран известный. Ходил в одиночный лыжный поход в Заполярье, покорял приполярный Урал и Анды, поднимался на самые высокие пики Европы.

А пару лет назад он вместе с еще одной латвийской походницей – Анастасией Босых – первыми из русскоязычных путешественников прошли Великий гималайский путь.

"Великий гималайский путь – это самый протяженный высокогорный маршрут в мире, который придуман и который существует. Но так как он довольно новый и занимает довольно обширную территорию, то его не так много людей и прошло. Самая высокогорная часть находится в Непале, дистанция – 1700 километров. И на тот момент, когда мы его реализовали, мы были в числе первых 70-ти человек, кто это сделал", - рассказал Жилкин.

Вообще-то, согласно докризисным планам, Владимир Жилкин сейчас должен находиться с группой путешественников в Азербайджане. Ранее, на март и апрель у него были запланированы походы по Исландии, а летом – еще масса туров в разные уголки планеты. Все планы, естественно, рухнули. Он мог бы вполне опустить руки. Но Жилкин, согласно фамилии, оказался жилистым – решил, что приключения можно организовать и не отходя от дома, в буквальном смысле.

Его ноу-хау – "вечерние лодочки".

Это двухчасовая водная прогулка прямо в центре Риги – по реке Даугава и городским каналам. Многим нравится.

Для Владимира и его любимой девушки Вики, путешествия – это, конечно, теперь уже бизнес, но в первую очередь, все равно образ жизни, любимое занятие, которое к тому же приносит деньги. Но даже без денег они никогда не отказывают себе в походной романтике, и при любой возможности выбираются с палаткой на природу. Берег озера, лес, костер – все это доступно всего лишь в получасе езды от Риги.

При этом, они с удовольствием готовы организовать подобный досуг всем желающим, пока более дальние путешествия под запретом.

По самому оптимистичному прогнозу, границы между странами ЕС откроются в июне. Но рассчитывать на массовый туризм уже не приходится. Нынешний сезон, считай потерян.

"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.