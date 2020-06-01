Туризм в Балтии в эпоху пандемии: походы по родному краю и грустные песни у костра

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- Балтия: внутренний туризм. не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна. Или туризм в эпоху пандемии: походы по родному краю, грустные песни у костра.
- Балтия: иностранный туризм. Как я провел эти летом… Или, последний шанс для индустрии туризма. Начнется ли в Балтии большой туристический сезон.
- Балтия: международный туризм. Мы едем-едем-едем в далекие края… Или куда жителям Балтии разрешат летать, а главное - когда.
Конец мая. Старая Рига. Уже неделю как страны Балтии открыли для соседей границы, а на улицах латвийской столицы все так же пусто – как в самый пик эпидемии. Обычно в эту пору здесь не протолкнуться от туристов. Но сейчас редкие прохожие и велосипедисты, одинокая Милда да скучающая под дождем чайка. Точно также одинок в абсолютно пустом офисе глава одной из крупнейших туристических компаний Латвии Владислав Корягин. Работа фирмы с многомиллионным оборотом остановилась в марте этого года в один момент.
Все работники – а это без малого 80 человек – либо отправились на простой, либо уволились и встали на биржу труда.
И хотя чрезвычайны режим в мае уже почти отменен, в жизни компании Владислава Корягина ничего не изменилось.
Владислав Корягин, глава компании Baltic Travel Group, говорит, что любые новости о смягчении ограничений, об открытии границ, о возобновлении авиаперелетов "мы воспринимаем позитивно".
"Но вопрос заключается, конечно, в том, когда откроются границы всего Шенгена и когда будет сообщение между всеми странами внутри Европейского Союза. Если говорить о путешествиях по странам Балтии, то это, конечно, автомобильные перевозки, самостоятельные поездки. То есть, это не тот бизнес, где будут востребованы услуги туристических агентств", - говорит Корягин.
Если где сегодня и можно встретить туристов, то это далеко за городом.
На речке Брасла, что километрах в пятидесяти от Риги, их едва ли не больше, чем в столице. Это первый организованный сплав в этом году. Как только в Латвии сняли ограничения на самоизоляцию, латвийцы рванули в поход. Внутренний туризм – в отличии от международного – кажется стал еще популярнее. Уставшие сидеть дома люди теперь готовы на любые приключения: их не пугают ни дождь, ни холод. В конце концов, чтобы согреться, надо просто активнее грести.
Мария, участница сплава, говорит, что сейчас это прекрасное время для того, чтобы узнать родную страну.
"Оказывается, здесь столько всего красивого, столько всего интересного! Какие-то заброшенные поместья, не заброшенные поместья, водопады, пещеры… Вот оно все здесь рядом и не нужно никуда ехать, чтобы здорово и интересно провести время", - поделилась Мария.
Мария – "айтишница"в одном из латвийских банков, любит походы и сплавы, и уверена, что в Латвии для сурового отдыха есть все. Александр – в нормальной жизни директор крупного деревообрабатывающего предприятия – тоже не против походов. Но совсем не прочь отправиться и в более дальние края. Только этим летом о дальних странствиях скорее всего остается только мечтать. Теперь на повестке дня – лишь экскурсии по родному краю.
"Понятно, что хочется, чтобы те поездки, которые сорвались, а у меня лично три сорвались в этом году, чтобы они как-то реализовались. Но, в принципе, и в Латвии, и в Прибалтике, что вот сейчас можно будет ездить – это большое подспорье. Можно хотя бы что-то посмотреть", - говорит Александр.
Видео: БАЛТИЯ | №35
Владимир Жилкина – турист со стажем. Это, собственно, он и организовал первый сплав этой весны. Двадцать лет назад он увлекся так называемым "диким"туризмом, и за эти годы отмахал уже десятки тысяч километров по горным тропам, жарким пустыням и заснеженной тундре. Хобби постепенно переросло в бизнес. Теперь Владимир Он с удовольствие водит туристов по горам и весям.
Причем по всему миру. Но мир, вдруг, сузился до размеров одного региона.
"Внутренний туризм – это такая небольшая отдушина, потому что, конечно, с той свободой, которая у нас была по передвижению с теми возможностями, с теми дешевыми лоукостными билетами для полетов, это было хорошее время для путешествий… С другой стороны, это очень большой плюс для сферы туризма, потому что те, кто занимался такой сезонной работой, очень ждали этого. Те, кто возил куда-то за границу, конечно, за эти три месяца просели хорошо, как отрасль. Думаю, что в этом году многие перепрофилируются на внутренний туризм", - говорит Жилкин.
На туристической стоянке самое время для воспоминаний и походных баек. Владимир – человек в туристической тусовке постсоветских стран известный. Ходил в одиночный лыжный поход в Заполярье, покорял приполярный Урал и Анды, поднимался на самые высокие пики Европы.
А пару лет назад он вместе с еще одной латвийской походницей – Анастасией Босых – первыми из русскоязычных путешественников прошли Великий гималайский путь.
"Великий гималайский путь – это самый протяженный высокогорный маршрут в мире, который придуман и который существует. Но так как он довольно новый и занимает довольно обширную территорию, то его не так много людей и прошло. Самая высокогорная часть находится в Непале, дистанция – 1700 километров. И на тот момент, когда мы его реализовали, мы были в числе первых 70-ти человек, кто это сделал", - рассказал Жилкин.
Вообще-то, согласно докризисным планам, Владимир Жилкин сейчас должен находиться с группой путешественников в Азербайджане. Ранее, на март и апрель у него были запланированы походы по Исландии, а летом – еще масса туров в разные уголки планеты. Все планы, естественно, рухнули. Он мог бы вполне опустить руки. Но Жилкин, согласно фамилии, оказался жилистым – решил, что приключения можно организовать и не отходя от дома, в буквальном смысле.
Его ноу-хау – "вечерние лодочки".
Это двухчасовая водная прогулка прямо в центре Риги – по реке Даугава и городским каналам. Многим нравится.
Для Владимира и его любимой девушки Вики, путешествия – это, конечно, теперь уже бизнес, но в первую очередь, все равно образ жизни, любимое занятие, которое к тому же приносит деньги. Но даже без денег они никогда не отказывают себе в походной романтике, и при любой возможности выбираются с палаткой на природу. Берег озера, лес, костер – все это доступно всего лишь в получасе езды от Риги.
При этом, они с удовольствием готовы организовать подобный досуг всем желающим, пока более дальние путешествия под запретом.
По самому оптимистичному прогнозу, границы между странами ЕС откроются в июне. Но рассчитывать на массовый туризм уже не приходится. Нынешний сезон, считай потерян.
"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.
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