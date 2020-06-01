Covid-19 у соседей: в Литве три новых случая, в Эстонии - один. В России - более 9000

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проведено 716 анализов на Covid-19. Позитивный результат дала только одна проба. По состоянию на утро 1 июня госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии 26 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ. За сутки не зафиксировано ни одной смерти. К понедельнику из больниц выписаны 334 человека, закрыты 346 историй болезни.

По состоянию на понедельник выздоровели 1625 человек. Всего в Эстонии сделано более 84 тысяч первичных тестов, позитивный результат дали 1870 из них.

Литва

За прошедшие сутки в Литве установлено три новых случая коронавируса, общее их число составляет 1678, сообщил Минздрав. Все еще больны 363 заразившихся, выздоровели 1236. Умерло 70 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

За сутки в Литве проведено 1995 проверок на коронавирус, общее число тестов составляет 304 854.

Россия

В минувшие сутки число случаев Covid-19 увеличилось на 9035, сообщает "Интерфакс". Общее количество активных случаев в стране, с вычетом всех выздоровевших и всех умерших, на текущий момент составляет 234 146.

В минувшие сутки умерли 162 пациента с Covid-19, общее число летальных исходов достигло 4855.

Россия остается на третьем месте по числу заболевших в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, на первом месте - США, на втором - Бразилия.