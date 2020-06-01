Covid-19 у соседей: в Литве три новых случая, в Эстонии - один. В России - более 9000

В минувшие сутки в Латвии не зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19. как обстоят дела у наших ближайших соседей?
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии было проведено 716 анализов на Covid-19. Позитивный результат дала только одна проба. По состоянию на утро 1 июня госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии 26 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ. За сутки не зафиксировано ни одной смерти. К понедельнику из больниц выписаны 334 человека, закрыты 346 историй болезни.
По состоянию на понедельник выздоровели 1625 человек. Всего в Эстонии сделано более 84 тысяч первичных тестов, позитивный результат дали 1870 из них.
Литва
За прошедшие сутки в Литве установлено три новых случая коронавируса, общее их число составляет 1678, сообщил Минздрав. Все еще больны 363 заразившихся, выздоровели 1236. Умерло 70 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.
За сутки в Литве проведено 1995 проверок на коронавирус, общее число тестов составляет 304 854.
Россия
В минувшие сутки число случаев Covid-19 увеличилось на 9035, сообщает "Интерфакс". Общее количество активных случаев в стране, с вычетом всех выздоровевших и всех умерших, на текущий момент составляет 234 146.
В минувшие сутки умерли 162 пациента с Covid-19, общее число летальных исходов достигло 4855.
Россия остается на третьем месте по числу заболевших в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, на первом месте - США, на втором - Бразилия.
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