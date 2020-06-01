ВИДЕО ⟩ Чемпион НБА избил участника беспорядков в США

Clutch Points сообщает, что белокожий человек разбил окна машины баскетболиста, после чего Смит догнал и избил его.

"Хочу, чтобы вы знали, что один из маленьких белых мальчиков не понял, куда попал. Он разбил окно в моём автомобиле. Я догнал его и проучил", - сказал Смит в своих социальных сетях.

Баскетболист также отметил, что это не было преступлением на почве ненависти, а проблема в системе.

"Этот мерзавец разбил моё окно, и я проучил его. Он не знал, чьё окно он разбил, поэтому получил", - отметил спортсмен.

34-летний Джей Ар Смит в минувшем регулярном чемпионате принял участие всего в 11 встречах. Всего в НБА игрок провёл 15 сезонов, выступая за "Нью-Орлеан Хорнетс", "Денвер Наггетс", "Нью-Йорк Никс" и "Кливленд Кавальерс".

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. В связи с этим на территории США начались массовые протесты.

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