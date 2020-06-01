Пн, 1.06.2020
В случае вспышки людям с антителами не потребуется изоляция. Если они, к примеру, работники больниц или центров социальной опеки, то они могут продолжить работать. Юрий Перевощиков, эпидемиолог

ВИДЕО ⟩ Эффектная тренировка Роналду собирает миллионы просмотров

Криштиану Роналду

ФОТО: AP/Scanpix

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своём Instagram видео с тренировки, которое привело в восторг многих подписчиков футболиста.

В ролике 35-летний Роналду отрабатывает удары по воротам, которые защищает запасной голкипер "Ювентуса" Карло Пинсольо. Португалец забил несколько эффектных голов и продемонстрировал, что за время карантина не расстерял форму.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

"Тренируюсь до совершенства с Карло Пинсольо. Чувствую себя сильнее", - написал Роналду в Instagram.

За сутки видео набрало более семи миллионов просмотров, а пользователи оставили свыше 21 тысячи комментариев, многие из которых оказались восторженными.

Напомним, что в данный момент чемпионат Италии по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 20 июня.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ