ВИДЕО ⟩ Эффектная тренировка Роналду собирает миллионы просмотров

В ролике 35-летний Роналду отрабатывает удары по воротам, которые защищает запасной голкипер "Ювентуса" Карло Пинсольо. Португалец забил несколько эффектных голов и продемонстрировал, что за время карантина не расстерял форму.

"Тренируюсь до совершенства с Карло Пинсольо. Чувствую себя сильнее", - написал Роналду в Instagram.

За сутки видео набрало более семи миллионов просмотров, а пользователи оставили свыше 21 тысячи комментариев, многие из которых оказались восторженными.

Напомним, что в данный момент чемпионат Италии по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 20 июня.