Пн, 1.06.2020
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Великобритания смягчила ограничения из-за Covid-19

Лондон в период Covid-19

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В понедельник работу начнут британские школы, закрытые несколько недель назад с целью уменьшить распространение коронавируса. В Великобритании разрешено собираться вместе до шести человек, откроются рынки под открытым небом. 

Как передает Reuters, в Великобритании разрешены спортивные мероприятия, правда, без зрителей. И примерно двум миллионам жителей, которые считались в группе риска, будут разрешены прогулки. 

Многие британцы и представители научного сообщества встревожены, полагая, что ограничения сняты слишком рано, ведь в стране все еще высокий уровень смертности от Covid-19.

Однако министр экономики Алок Шарма указал, что правительство действует с осторожностью и в соответствии с рекомендациями эпидемиологов. 

На данный момент число официально зарегистрированных смертей от Covid-19 в Великобритании составляет 38 000, но по некоторым другим подсчетам может составлять все 48 тысяч. Общее число заболевших приближается к 275 тысячам. 

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