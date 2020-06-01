Великобритания смягчила ограничения из-за Covid-19

Как передает Reuters, в Великобритании разрешены спортивные мероприятия, правда, без зрителей. И примерно двум миллионам жителей, которые считались в группе риска, будут разрешены прогулки.

Многие британцы и представители научного сообщества встревожены, полагая, что ограничения сняты слишком рано, ведь в стране все еще высокий уровень смертности от Covid-19.

Однако министр экономики Алок Шарма указал, что правительство действует с осторожностью и в соответствии с рекомендациями эпидемиологов.

На данный момент число официально зарегистрированных смертей от Covid-19 в Великобритании составляет 38 000, но по некоторым другим подсчетам может составлять все 48 тысяч. Общее число заболевших приближается к 275 тысячам.