Порзиньгис вошёл в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире

24-летний лиепайчанин занял 78-е место в рейтинге.

Баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" за год заработал 24,5 миллиона долларов США (четыре миллиона со спонсорских договоров).

Больше всего в рейтинге Forbes именно баскетболистов, они занимают 35 мест из 100.

Порзиньгис занимает 28-е место среди самых высокооплачиваемых баскетболистов. Однако если брать в рассчёт только европейских спортсменов, то он находится на втором месте - его опережает только греческий нападающий Яннис Адетокунбо из клуба "Милуоки Бакс".

Первое место в рейтинге Forbes занял швейцарский теннисист Роджер Федерер (106,3 млн долларов). Львиную долю от этой суммы, а именно - 10 миллионов, ему обеспечивают 13 спонсоров, среди которых самыми известными являются Nike, Rolex, Barilla, Credit Suisse и другие.

Федерер стал первым теннисистом в истории, который возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В прошлом году швейцарец был только на пятом месте.

Второе место в топе со 105 миллионами долларов занял футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду (45+60 миллионов), а третье место - футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси (104 млн долларов - 32+72).

Чтобы попасть в этот рейтинг, за год нужно зарабатывать хотя бы 21,9 миллиона долларов США. Это оказалось не по силам ни одному игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ) или гонщику NASCAR.

Самая высокооплачиваемая спортсменка, Наоми Осака, которая также представляет теннис, занимает 29-е место в списке. Американская теннисистка Серена Уильямс стала второй женщинов в топе, расположившись на 33-м месте.

Эксперты прогнозируют, что в следующем году теннисисты займут более низкие позиции, так как в этом году теннисный сезон, скорее всего, не будет открыт.