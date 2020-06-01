Статистика по Латвии: у образованных родителей - успешные дети

По данным ЦСУ, 14,1% жителей Латвии, у родителей которых было основное или начальное образование, сами получили высшее образование. С другой стороны, родители 62,8% жителей с высшим образованием также имели высшее образование.

"Полученный родителями уровень образования является важным фактором, влияющим на дальнейшее социально-экономическое положение детей, что можно объяснить возможностью родителей поддерживать учебу детей финансово и способствовать пониманию детьми ценности образования в их дальнейшей жизни", - заключило ЦСУ.

Согласно данным исследования, 62,8% детей, у родителей которых было высшее образование, сами также получили высшее образование, 34,8% получили среднее образование и только 2,4% - основное или ниже.

При этом только у 14,1% людей, родители которых по достижении их детьми возраста 14 лет имели только основной или еще более низкий уровень образования, в возрасте 25-59 лет есть высшее образование,

у 68,6% из них среднее образование, а у 17,3% - основное образование или образование более низкого уровня.

Кроме того, согласно данным исследования, только 9,8% людей, чьи родители по достижении детьми 14-летнего возраста имели высшее образование, будучи взрослыми являются нуждающимися, а 36% являются зажиточными.

В свою очередь среди людей, у родителей которых было только основное образование, 27% принадлежат к самому бедному слою населения, а 11,7% являются зажиточными людьми.

Результаты данного исследования основаны на проведенном ЦСУ в 2019 году опросе жителей Латвии в возрасте от 25 до 59 лет.