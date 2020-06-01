Пн, 1.06.2020
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ФОТО ⟩ Первая тренировка сборной Латвии по баскетболу

В понедельник, 1 июня, мужская сборная Латвии по баскетболу провела тренировку под управлением Роберта Штелмахера, Увиса Хелманиса, Раймонда Фелдманиса и Оскара Эрнштейна.

В тренировке приняли участие Янис Берзиньш, Каспар Берзиньш, Янис Блумс, Артём Бутянков, Кристап Даргайс, Роланд Фрейманис, Мартиньш Лакса, Томс Лейманис, Давис Розитис, Артур Страутиньш, Айгарс Шкеле и Янис Тимма.

В тренировкам сборной присоединятся также Жанис Пейнерс и Оярс Силиньш, которые проходят реабилитацию после повреждений. Ожидается, что к национальной команде присоединятся также многие другие баскетболисты.

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