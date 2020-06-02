ВИДЕО ⟩ "Поздравьте, чё вы?". Плющенко высокомерно похвастался роскошным авто

Стоимость подобного автомобиля начинается от 170 тысяч евро.

Плющенко не скрывает свою любовь к дорогим автомобилям и с удовольствием демонстрирует свои "игрушки" в социальных сетях. Фотографии роскошных автомобилей неоднократно вызывали шквал критики в адрес фигуриста, но, похоже, что Плющенко это не смущает.

"Это шедевр. На карантине получил машину - новый Porsche. Машина электрическая. 25 минут от сети. 500 километров может проехать. 2,6 секунды до сотни. Больше 700 лошадиных сил. Поздравьте, чё вы? Поздравьте меня с такой красоткой", - высокомерно похвастался новым автомобилем Плющенко.

На этом видео не заканчивается и Плющенко не только нахваливает свой новый Porsche, но и произносит несколько мотивационных фраз, призывая подписчиков не бездельничать, не лежать на диване, работать и не бухать.

Эти слова у многих подписчиков фигуриста вызвали неприятие и Плющенко упрекнули в высокомерии, хвастовстве и неуважении к простому народу.

Стоит отметить, что двукратный олимпийский чемпион не в первый раз становится объектом нападок за демонстрацию роскошной жизни. Летом 2019 года Плющенко опубликовал фотографию, где он стоит на фоне двух автомобилей Porsche, предложив подписчикам выбрать, на какой ему стоит поехать.

Несколько месяцев спустя Плющенко вновь "подразнил" подписчиков, опубликовав фото с автомобилем Rolls-Royce. Фигурист также отметил, что подобный автомобиль уже был в его автопарке.

Плющенко время от времени выкладывает в свой Instagram снимки дорогих машин и каждый раз сталкивается с критикой в свой адрес. Однако, Евгений не считает, что общественный резонанс - это повод, чтобы прятать свою роскошную жизнь.