Названа дата голосования по Конституции РФ. Поправки позволят Путину быть у власти до 2036 года

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в среду, 1 июля, сообщил президент России Владимир Путин. Среди прочего изменение Конституции РФ позволит Путину еще дважды избираться на президентский срок, руководя страной до 2036 года.
Напомним, голосование должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии Covid-19.
"Действительно, 1 июля смотрится как день вполне подходящий для голосования. Во-первых, с юридической точки зрения, дата является безупречной - за 30 суток. Второе, на фоне улучшающейся ситуации в борьбе с эпидемией, у нас есть целый месяц, чтобы предпринять дополнительные шаги по улучшению ситуации", - заявил Путин.
На общероссийское голосование вынесут вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".
BBC напоминает, что поправки в Конституцию РФ предусматривают в том числе обнуление президентских сроков - если россияне проголосуют за обновленный проект основного закона, Владимир Путин сможет в 2024 году вновь баллотироваться на очередной шестилетний срок, а потом снова это повторить.
Таким образом изменение Конституции позволит нынешнему президенту России еще дважды избираться на президентский срок, руководя страной до мая 2036 года.
Известно, что 1 июля в России будет объявлено выходным днем. В свою очередь глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила разрешить голосовать еще в течение шести дней до основного дня голосования, то есть с 25 по 30 июня. По мнению Памфиловой, это позволит "свести практически к нулю" заражение новым коронавируслм во время голосования.
Также по словам главы ЦИК России, участие в голосовании будет безопасней, чем поход в магазин. Все участники голосования, наблюдатели и представители СМИ получат на участках защитные маски, перчатки и одноразовые ручки, а всех членов избиркомов проверят на Covid-19, пишет "Медуза".
Помимо этого планируется, что в некоторых регионах, доказавших свою готовность, может пройти дистанционное электронное голосование.
Что еще предусматривают поправки к Конституции РФ?
- В будущем нельзя будет баллотироваться в президенты больше, чем на два срока - неважно, подряд или нет.
- Человек, у которого когда-либо были иностранный вид на жительство или гражданство, не сможет избираться в президенты.
- Пожизненная неприкосновенность бывших президентов будет закреплена в Конституции.
- У президента будет еще больше власти: он сможет отстранять судей Конституционного и Верховного судов (с согласия Совета Федерации) и увольнять премьера, не отправляя в отставку все правительство.
- Браком будет считаться только союз мужчины и женщины.
- Пенсии и прочие социальные выплаты будут регулярно индексироваться, минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума.
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