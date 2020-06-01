Названа дата голосования по Конституции РФ. Поправки позволят Путину быть у власти до 2036 года

Напомним, голосование должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии Covid-19.

"Действительно, 1 июля смотрится как день вполне подходящий для голосования. Во-первых, с юридической точки зрения, дата является безупречной - за 30 суток. Второе, на фоне улучшающейся ситуации в борьбе с эпидемией, у нас есть целый месяц, чтобы предпринять дополнительные шаги по улучшению ситуации", - заявил Путин.

На общероссийское голосование вынесут вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

BBC напоминает, что поправки в Конституцию РФ предусматривают в том числе обнуление президентских сроков - если россияне проголосуют за обновленный проект основного закона, Владимир Путин сможет в 2024 году вновь баллотироваться на очередной шестилетний срок, а потом снова это повторить.

Таким образом изменение Конституции позволит нынешнему президенту России еще дважды избираться на президентский срок, руководя страной до мая 2036 года.

Известно, что 1 июля в России будет объявлено выходным днем. В свою очередь глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила разрешить голосовать еще в течение шести дней до основного дня голосования, то есть с 25 по 30 июня. По мнению Памфиловой, это позволит "свести практически к нулю" заражение новым коронавируслм во время голосования.

Также по словам главы ЦИК России, участие в голосовании будет безопасней, чем поход в магазин. Все участники голосования, наблюдатели и представители СМИ получат на участках защитные маски, перчатки и одноразовые ручки, а всех членов избиркомов проверят на Covid-19, пишет "Медуза".

Помимо этого планируется, что в некоторых регионах, доказавших свою готовность, может пройти дистанционное электронное голосование.

Что еще предусматривают поправки к Конституции РФ? В будущем нельзя будет баллотироваться в президенты больше, чем на два срока - неважно, подряд или нет.

Человек, у которого когда-либо были иностранный вид на жительство или гражданство, не сможет избираться в президенты.

Пожизненная неприкосновенность бывших президентов будет закреплена в Конституции.

У президента будет еще больше власти: он сможет отстранять судей Конституционного и Верховного судов (с согласия Совета Федерации) и увольнять премьера, не отправляя в отставку все правительство.

Браком будет считаться только союз мужчины и женщины.

Пенсии и прочие социальные выплаты будут регулярно индексироваться, минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума. "Медуза"