Два млрд евро за два года: премьер рассказал о планах по преодолению кризиса Covid-19

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Два млрд евро за два года

На преодоление Covid-19 и восстановление экономики за два года будет выделено 2 млрд евро, заявил Кариньш.

Он пояснил, что эти деньги будут распределены примерно на три равные части между пособиями, инфраструктурой и модернизацией.

"Думаю, мы добьемся ясности о том, как мы сможем преодолеть кризис", - сказал Кариньш.

В каждой из названных сфер будет доступно примерно 660 млн евро, в том числе около 32 млн евро на культуру и около 42 млн евро на науку. В эту сумму вошли также средства на поддержку туристической и других индустрий.

"Большая политическая дискуссия, которая "за кадром" велась несколько недель, успешно закончена", - заявил премьер.

Культуре будет выделено 32 млн евро

Коалиционные партии договорились выделить культуре на преодоление кризиса, вызванного пандемией Covid-19, дополнительно 32 млн евро, заявил министр культуры Наурис Пунтулис.

"Сегодня радостный день - наконец достигнута договоренность по конкретным цифрам, о которых мы раньше могли говорить на уровне идей", - сказал политик.

"Правительство работает как хорошая команда, мы сумели договориться о стратегии. В этой команде культура не поставлена в положение "сиротки", ее нужды рассматриваются наряду с нуждами других отраслей", - сказал Пунтулис.

По его словам, теперь, после политического соглашения, важно очень ответственно продумать использование этого финансирования, чтобы оно принесло отдачу в долгосрочной перспективе.

О том, входят ли в данную сумму и средства на строительство нового концертного зала, будет объявлено позже, добавил министр.