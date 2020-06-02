"На нас бы уже наложили новые санкции". Как российские госканалы освещают волнения в США

В прошедшее воскресенье все главные телеканалы России рассказывали про волнения в США, вызванные убийством полицейскими в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда.
Говоря об американских беспорядках, "Россия 1", Первый канал и НТВ не боялись использовать такие слова, как "протест", "анархия" и "революция". При этом сами репортажи выходили во второй половине новостных выпусков.
События в США освещались преимущественно с точки зрения самих протестующих. Корреспонденты Первого канала и "России 1" брали у протестующих комментарии, находясь в кадре на близком к ним расстоянии.
Стоит отметить, что в репортажах о протестах в Гонконге, вышедших тем же вечером на "России 1" и НТВ, комментарии от протестующих не приводились, и телеканалы освещали события с позиции китайских властей.
"Анархия от побережья до побережья"
"Вести недели" на "России 1" уделили беспорядкам в США порядка двадцати минут эфирного времени.
В своём репортаже они сделали акцент на расовой природе беспорядков:
"Black lives matter - "Черные жизни важны". С этими словами начинается очередной день протеста в Вашингтоне. Толпа идет от Капитолия в сторону Белого дома. У них разный возраст, разный цвет кожи и социальный статус, но все они вместе против расизма. Особенно сильно в этой толпе слышен крик души афроамериканцев", - сказал корреспондент.
Отдельное внимание "Вести" уделили столкновениям протестующих с полицией, осудив последнюю за предвзятое отношение к чернокожим:
"Похоже на анархию от побережья до побережья. География протеста расширяется. Неспокойных точек на карте США все больше... Полиции на всех не хватает и протесты стали раздольем для мародеров", - сказал корреспондент.
"Ненависть чернокожих к копам объяснима. Каждый второй в полицейских сводках - афроамериканец, при том, что в Америке они меньшинство - 15 процентов населения", - заключил он.
Дмитрий Киселёв, ведущий "Вестей недели", упрекнул Запад в лицемерии:
"Я понимаю, что если бы нечто подобное [смерти Джорджа Флойда] произошло в России, то на нас бы уже наложили новые санкции, Америка бы уже собрала экстренный Совбез ООН по положению с правами человека в России, а Евросоюз тоже бы что-то неприятное опять нам сделал. Поскольку это Америка, а там подобное отношение к чернокожим - принятая практика, то никто в мире и не дернулся".
Он добавил:
"Если бы в России сто тысяч человек погибли от коронавируса, как это сейчас в Америке, то нас бы несли по всем кочкам в западной прессе, а сейчас лишь сожалеют, что так мало русских стали жертвами эпидемии... Послушайте, и эта Америка все время пытается учить планету, как жить? На каком основании?"
"Игры кончились"
Первый канал уделил волнениям в США десять минут эфира, в которых протесты в США сравнили с прошлогодним фильмом "Джокер".
"Царящая на улицах анархия все больше напоминает фильм "Джокер"... Да и смысл в общем-то один", - сказал корреспондент, добавив, что "старые, набившие оскомину социальные проблемы вызывают всплеск насилия".
Согласно сюжету Первого канала, массовые беспорядки начались только после того, как полиция "предельно жестко" разогнала протестующих: "Игры кончились. Еще не дошедшую до стадии массовых беспорядков демонстрацию полиция разгоняет предельно жестко. В толпе, которая за последние дни уже привыкла наступать, при отступлении у многих сдают нервы".
"Звучит слово "революция"
Принадлежащий "Газпром-медиа" телеканал НТВ уделил беспорядкам в США около восьми минут эфирного времени.
Часть репортажа была посвящена протестам перед Белым Домом и зданием телеканала CNN в Атланте.
"Здесь и там звучит слово "революция", но чаще в значении "бунт" и "погром". Телеканал не захватывают, а пытаются именно разгромить по мере сил и фантазии", - сказал корреспондент.
Репортаж рисует мрачную картину полицейского насилия в США:
"Полиция в Америке для всех - источник страха. Здесь жестко задерживают, здесь могут застрелить при проверке водительского удостоверения, если патрулю покажется, что вы достаете из кармана пистолет. И это еще вполне законные процедуры", - сказал корреспондент, добавив, что "судя по многочисленным убийствам и пыткам, в отношении черных палку представители закона перегибают особенно сильно".
Согласно сюжету "Итогов недели", США принимают "жёсткие меры" для подавления протеста.
"Кажется, что сейчас Трамп идет ровно по китайскому сценарию: жёсткие меры против протестующих и жёсткие запреты в соцсетях", - сказала ведущая Ирада Зейналова.