"На нас бы уже наложили новые санкции". Как российские госканалы освещают волнения в США

Говоря об американских беспорядках, "Россия 1", Первый канал и НТВ не боялись использовать такие слова, как "протест", "анархия" и "революция". При этом сами репортажи выходили во второй половине новостных выпусков.

События в США освещались преимущественно с точки зрения самих протестующих. Корреспонденты Первого канала и "России 1" брали у протестующих комментарии, находясь в кадре на близком к ним расстоянии.

Стоит отметить, что в репортажах о протестах в Гонконге, вышедших тем же вечером на "России 1" и НТВ, комментарии от протестующих не приводились, и телеканалы освещали события с позиции китайских властей.

"Анархия от побережья до побережья"

"Вести недели" на "России 1" уделили беспорядкам в США порядка двадцати минут эфирного времени.

В своём репортаже они сделали акцент на расовой природе беспорядков:

"Black lives matter - "Черные жизни важны". С этими словами начинается очередной день протеста в Вашингтоне. Толпа идет от Капитолия в сторону Белого дома. У них разный возраст, разный цвет кожи и социальный статус, но все они вместе против расизма. Особенно сильно в этой толпе слышен крик души афроамериканцев", - сказал корреспондент.

Отдельное внимание "Вести" уделили столкновениям протестующих с полицией, осудив последнюю за предвзятое отношение к чернокожим:

"Похоже на анархию от побережья до побережья. География протеста расширяется. Неспокойных точек на карте США все больше... Полиции на всех не хватает и протесты стали раздольем для мародеров", - сказал корреспондент.

"Ненависть чернокожих к копам объяснима. Каждый второй в полицейских сводках - афроамериканец, при том, что в Америке они меньшинство - 15 процентов населения", - заключил он.

Дмитрий Киселёв, ведущий "Вестей недели", упрекнул Запад в лицемерии:

"Я понимаю, что если бы нечто подобное [смерти Джорджа Флойда] произошло в России, то на нас бы уже наложили новые санкции, Америка бы уже собрала экстренный Совбез ООН по положению с правами человека в России, а Евросоюз тоже бы что-то неприятное опять нам сделал. Поскольку это Америка, а там подобное отношение к чернокожим - принятая практика, то никто в мире и не дернулся".

Он добавил:

"Если бы в России сто тысяч человек погибли от коронавируса, как это сейчас в Америке, то нас бы несли по всем кочкам в западной прессе, а сейчас лишь сожалеют, что так мало русских стали жертвами эпидемии... Послушайте, и эта Америка все время пытается учить планету, как жить? На каком основании?"

"Игры кончились"

Первый канал уделил волнениям в США десять минут эфира, в которых протесты в США сравнили с прошлогодним фильмом "Джокер".