Видео ⟩ В Миннеаполисе бензовоз въехал в толпу протестующих

В воскресенье, 31 мая, в Миннеаполисе, США, бензовоз въехал в толпу протестующих. Инцидент произошел на мосту, где на тот момент находились около пяти тысяч человек, сообщает Reuters.
К счастью, демонстранты успели разбежаться.
Согласно официальным данным, никто из них не пострадал. Водитель получил незначительные травмы, его задержали, пишет "Медуза".
Мотив его поступка пока неизвестен, но власти предполагают, что он действовал умышленно, добавляет издание.
Русскоязычный сайт для иммигрантов Vinograd.us пишет, что водителя зовут Богдан Вечирко и он родом с Украины.
Контекст:
- В США с 25 мая продолжаются протесты против расизма и полицейского насилия.
- Протесты начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали в Миннеаполисе по подозрению в использовании фальшивой купюры в 20 долларов. Во время задержания полицейский около семи минут стоял коленом у него на шее. Флойд потерял сознание и вскоре умер.
- Акции сопровождаются погромами, мародерством и столкновениями с полицией. Власти ряда городов и штатов вывели на улицы Национальную гвардию и установили комендантский час. Четыре тысячи человек задержаны, пятеро погибли.
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