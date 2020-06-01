Угрозы в социальной сети застрелить Левитса: службы проинформированы

VDD проинформирована о постах в социальной сети Facebook этого лица против высших государственных чиновников и в сотрудничестве с Госполицией предприняты соответствующие действия для обеспечения безопасности высших должностных лиц.

В то же время в Службе обратили внимание на тот факт, что расследование возможных нарушений статьи 132 Уголовного закона "Угроза совершить убийство и причинить тяжкие телесные повреждения" находится в компетенции Госполиции.

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите заверила LETA, что эта информация зарегистрирована, но полиция не дает более подробных комментариев.