Пн, 1.06.2020
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Угрозы в социальной сети застрелить Левитса: службы проинформированы

Эгил Левитс

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Служба государственной безопасности (VDD) и Государственная полиция обратили внимание на посты некого человека в социальной сети Facebook, в которых он призывает застрелить президента Латвии Эгила Левитса и другие должностные лица страны. 

VDD проинформирована о постах в социальной сети Facebook этого лица против высших государственных чиновников и в сотрудничестве с Госполицией предприняты соответствующие действия для обеспечения безопасности высших должностных лиц.

В то же время в Службе обратили внимание на тот факт, что расследование возможных нарушений статьи 132 Уголовного закона "Угроза совершить убийство и причинить тяжкие телесные повреждения" находится в компетенции Госполиции.

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите заверила LETA, что эта информация зарегистрирована, но полиция не дает более подробных комментариев.

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