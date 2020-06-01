Многомиллионное строительство Лиепайской тюрьмы может быть начато на год раньше

В настоящее время правительство ищет способ начать строительство новой Лиепайской тюрьмы на год раньше, чем предусматривалось, сообщил журналистам после встречи коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он напомнил, что при разработке бюджета текущего года решено было начать строительство Лиепайской тюрьмы в 2022 году.
Представитель Новой консервативной партии Гатис Эглитис сообщил, что вопрос о строительстве тюрьмы скоро будет рассматривать правительство.
На вопрос, предусмотрены ли средства на этот объект в программе инвестиций в оздоровление экономики после Covid-19, он ответил отрицательно.
Эглитис подтвердил, что строительство Лиепайской тюрьмы относится к инфраструктурным проектам, которые могут помочь в разогреве экономики.
В конкурсе на строительство Лиепайской тюрьмы лучшим было признано предложение предприятия Arbora, но договор с ним не заключен, так как правительство не нашло финансирования. Arbora предлагает построить тюрьму за 113,6 млн евро.
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