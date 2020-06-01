Пн, 1.06.2020
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В Эстонии пьяный не мог найти дорогу домой и позвонил в полицию. Из собственного сада

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В ночь на воскресенье в Эстонии в полицию позвонил плачущий мужчина, который пожаловался, что справлял дома день рождения, но каким-то образом смог заблудиться и теперь в темноте не может найти дорогу домой, пишет Rus.Postimees.

Мужчина не смог объяснить полицейскому, как он ушел из дома, куда направился и где вообще может находиться, передает Sakala.

Полиция связалась с родственником звонившего, который пошел искать его вблизи дома.

Оказалось, что мужчина в состоянии сильного опьянения бродил по собственному саду.

Близкий человек помог ему безопасно добраться до дома.

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