Территория лжи ⟩ Covid-19: Смертность в Латвии значительно ниже, чем в Эстонии и Литве. Почему?

19 февраля Милан. На стадионе в Бергамо футбольный матч века - местный клуб "Аталанта" встречается с испанской "Валенсией".

В Италию на матч прибыли не менее двух с половиной тысяч испанских болельщиков. Тогда еще никто не знал, что по Северной Италии уже распространяется коронaвирус.

По мнению вирусологов, именно этот футбольный матч сработал как биологическая бомба и в последствии смерть от коронaвируса унесет жизни более 31 тысячи итальянцев.

8 марта. Испания. Вирус распространяется медленно, практически незаметно, эксперты еще не бьют тревогу. В международный женский день на улицы Мадрида выходят тысячи демонстрантов. Во главе колоны гордо идут политики.

Неделю спустя у многих из них будет выявлен коронaвирус, в том числе у супруги премьер-министра Бегонии Гомес.

По последним данным в Испании на сегодня зарегистрированы 27 тысяч смертей от коронaвируса.

4 и 5 марта на острове Саарема в Эстонии состоялось сразу два матча волейболистов Итальянского и местного волейбольных клубов. За каждой игрой с трибун следили более 2 тысяч болельщиков. После матчей все они разъехались по разным уголкам Эстонии.

И это стало эстонской биологической бомбой. Инфицировались коронaвирусом примерно половина жителей острова.

Транспортное сообщение между островом и остальной Эстонией было остановлено. Больница крупнейшего города - Куресаре переполнена. Рядом соорудили военный госпиталь. Инфицированными оказались 70 сотрудников больницы, один из медиков скончался.

Много случаев инфицирования выявлено и в остальных городах. Школьные каникулы в Эстонии наступили на две недели раньше, чем в Латвии, поэтому многие успели побывать на горнолыжных курортах в Альпах и вернуться в страну, но уже с вирусом.

Литва первой из Балтийских стран ввела чрезвычайное положение - уже 26 февраля. Пассажирам, прибывающим в аэропорты, замеряли температуру. Но публичные мероприятия и собрания запретили только спустя две недели, одновременно с Латвией и Эстонией.

Однако центрами распространения вируса стали больницы. Первой стала больница в Укмерге, за ней больницы в Клайпеде и Паневежисе. Covid-19 распространился по лечебным учреждениям, зараженными оказались больные, лечившиеся в стационарах от других заболеваний. Многие пациенты скончались.

По мнению главного эпидемиолога министерства здравоохранения Латвии Уги Думписа, нашим соседям не удалось предотвратить распространение коронaвируса в больницах и пансионатах. К тому же у Литвы в самом начале пандемии не было тестов и реагентов на Covid-19. Поэтому по началу они не могли установить, у каких именно пациентов присутствует коронaвирус.

Количество смертельных случаев в Литве и Эстонии почти в два раза больше, чем в Латвии.

Большое значение имеет наличие тестов в самом начале распространения заболевания. У наших соседей в начале их не было, у нас - были.

Позже ситуация изменилась и эстонцы, и литовцы превзошли Латвию по тестированию. Но существенно выявлять вирус именно в самом начале. На первоначальных этапах эпидемии в Латвии тестировали в два раза больше, чем у наших соседей, говорит Угa Думпис.

И, возможно, именно это повлияло на дальнейшую ситуацию с Covid-19 и объясняет разницу в количестве заболевших и умерших.

Ситуация с распространением Covid 19, несмотря на существенное снижение количества инфицированных и послабление карантинного режима, по-прежнему не ясна. И по-прежнему существует опасность вспышки заболевания в любой из стран Балтии в случае несоблюдения мер предосторожности. В первую очередь несоблюдения социального дистанцирования в общественных местах. И самые большие риски заражения по-прежнему в учреждениях закрытого типа, будь то производственные или больничные помещения, пансионаты или тюрьмы.

Видео: Covid-19 и Латвия - в чем секрет успеха?