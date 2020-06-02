8 минут и 46 секунд: как в США полицейские убивали афроамериканца

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), полиция задержала 46-летнего Джорджа Флойда. Полицию вызвал сотрудник магазина Cup Foods, который обвинил чернокожего покупателя в попытке рассчитаться за сигареты поддельной банкнотой номиналом в 20 долларов.

Через 17 минут после этого, когда на место приехал первый экипаж полиции, Флойд уже без сознания лежал на земле и не подавал признаков жизни.

По видео, снятыми камерами видеонаблюдения и очевидцами, а также по официальным отчетам, The New York Times и BBC восстановили события того дня. Трагедия разворачивалась в течение получаса.

На видео, которое подготовило издание, видно, что задержавшие Флойда полицейские нарушают правила Департамента полиции Миннеаполиса, что привело к летальному исходу. На видео и слышно, и видно, что Флойда (на нем были наручники), повалили на землю, и он говорит, что не может дышать. Один полицейский держит колено на горле Флойда.

Очевидцы говорят, что Флойд не может дышать, но полицейские на это не реагируют.

На следующий день, когда Флойд уже скончался, Департамент полиции Миннеаполиса уволил всех четырех полицейских, задействованных в этой истории. В прошлую пятницу полицейскому Дереку Шоуэну, который душил Флойда, было предъявлено обвинение в причинении смерти.

В обвинении указано, что он удерживал колено на горле Флойда 8 минут и 46 секунд.

На видео, опубликованном The New York Times видно, что полицейский продолжал удерживать Флойда за горло после того, как афроамериканец потерял сознание. Он еще около минуты продолжал это делать и после того, как Флойд отключился.

Относительно еще трех полицейских начато расследование.

Видео: события 25 мая в Миннеаполисе

BBC выяснило, что Флойд проживал в Миннеаполисе много лет, приехал из Хьюстона (штат Техас). В Миннеаполисе Флойд работал охранником в ночных клубах, но из-за пандемии Covid-19 остался без работы.

В магазин Cup Foods Флойд ходил регулярно.

Хозяин магазина Майк рассказал, что Флойд был приятным и дружелюбным клиентом, с которым никогда не было каких-либо проблем. Хозяина в день трагедии в магазине не было. А работник действовал по инструкции, которая описывает действия в ситуации, когда есть подозрение, что банкнота может быть фальшивой.

Сотрудник магазина вызвал полицию в 20:01 по местному времени. Он рассказал диспетчеру, что попросил Флойда вернуть сигареты, но тот отказался. Об этом свидетельствует расшифровка переговоров продавца и диспетчера. Также работник предположил, что Флойд пьян. Через семь минут прибыли первые двое полицейских. Флойд в это время находился в машине рядом с магазином.

Один из полицейских - Томас Лейн, подошел к машине, вытащил пистолет и велел Флойду выйти из автомобиля. Пока не понятно, зачем страж порядка решил вытащить оружие. Согласно протоколу задержания, Лейн силой вытащил Флойда из машины, который сопротивлялся тому, что на него пытаются надеть наручники.

Когда у полицейского это получилось, он сообщил Флойду, что тот задержан за использование фальшивых денег.

В 20:14 полицейские пытались посадить Флойда в машину, но он стал сопротивляться и упал. В этот момент приехали еще двое полицейских, Шоуэн в том числе. Вместе с коллегами он снова пытался усадить Флойда в машину. Тот упал лицом на землю. На Флойде были наручники. Это произошло в 20:19. Очевидцы начали снимать происходящее на видео. Незадолго до этого Шоуэн начал душить Флойда. Коленом.

"Я не могу дышать. Пожалуйста, пожалуйста", - несколько раз и достаточно громко сказал Флойд.

Через шесть минут удерживания колена на горле, Флойд перестал подавать признаки жизни. Очевидцы просили полицейских проверить пульс Флойда, один это сделал и сообщил, что не может его нащупать. Несмотря на это, Шоуэн хватку не ослабил.

В 20:27 полицейский убрал свое колено с горла Флойда и мужчину отвезли в больницу. Через час его объявили мертвым.

За день до трагедии Флойд говорил со своим другом Кристофером Харрисом, который посоветовал ему искать работу на местной бирже. И он не верит, что друг мог подделывать банкноты.

Американцы отреагировали на смерть Флойда массовыми протестами. Во многих городах введен комендантский час.