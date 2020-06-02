Вт, 2.06.2020
Эпоха тесного сотрудничества России и США в освоении космоса, похоже, подходит к концу. NASA собираются в одиночку осваивать Луну, Россия тоже готовится отправить туда космонавтов и планирует сама строить новую станцию. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Ради фото Трампа применили слезоточивый газ. А еще он призвал сажать протестующих в тюрьму

Дональд Трамп у церкви Св. Иоанна

ФОТО: Patrick Semansky / AP

Президент США Дональд Трамg в понедельник своими действиями вызвал волну возмущения - полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих у Белого дома, чтобы президент мог сфотографироваться на фоне пострадавшей во время протестов церкви. Также же руководитель государства призвал сажать протестующих в тюрьму. На 10 лет. 

Трамп посетил церковь Св. Иоанна, которая расположена напротив Белого дома. Перед тем как пойти в церковь, Трамп выступил с речью, в которой осудил протесты. Пока он выступал, силовики применили слезоточивый газ для разгона миролюбивых протестующих в парке у президентской резиденции, сообщает LETA со ссылкой на AFP. Таким образом освободив для Трампа путь к зданию. 

Церковь Св. Иоанна в воскресенье пострадала от пожара и граффити. 

Стоит отметить, что Трамп раскритиковал губернаторов штатов и назвал большинство из них "слабыми" из-за недостаточно жесткой реакции на протесты, которые в нескольких городах переросли в погромы,  сообщает Associated Press.

"Вы должны арестовывать людей, отслеживать людей и сажать их в тюрьму на десять лет, и тогда вы больше не увидите ничего подобного", - приводит слова Трампа телеканал "Дождь". Трамп еще добавил, что губернаторы, не призывая на помощь войска Национально гвардии",  "выставляют себя дураками". 

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ