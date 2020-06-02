Ради фото Трампа применили слезоточивый газ. А еще он призвал сажать протестующих в тюрьму

Трамп посетил церковь Св. Иоанна, которая расположена напротив Белого дома. Перед тем как пойти в церковь, Трамп выступил с речью, в которой осудил протесты. Пока он выступал, силовики применили слезоточивый газ для разгона миролюбивых протестующих в парке у президентской резиденции, сообщает LETA со ссылкой на AFP. Таким образом освободив для Трампа путь к зданию.

Церковь Св. Иоанна в воскресенье пострадала от пожара и граффити.

Стоит отметить, что Трамп раскритиковал губернаторов штатов и назвал большинство из них "слабыми" из-за недостаточно жесткой реакции на протесты, которые в нескольких городах переросли в погромы, сообщает Associated Press.

"Вы должны арестовывать людей, отслеживать людей и сажать их в тюрьму на десять лет, и тогда вы больше не увидите ничего подобного", - приводит слова Трампа телеканал "Дождь". Трамп еще добавил, что губернаторы, не призывая на помощь войска Национально гвардии", "выставляют себя дураками".