Вышла из дома и не вернулась. Полиция ищет 15-летнюю девочку

Государственная полиция просит жителей помочь в поиске Саманты Паэгле 2005 года рождения. Подросток 1 июня вышла из дома в Риге, на ул. Хапсалас и до сих пор не вернулась, сообщили RUS TVNET в Госполиции.
Приметы: рост примерно 160 см, светлые волосы до плеч. Была одета в красную пуховую куртку, белые спортивные ботинки, синие джинсы и белую футболку.
Полиция призывает внимательно посмотреть на фотографию Саманты, и если у вас есть какая-то информация о ее возможном местонахождении или другие важные данные, просьба сообщить об этом - обратиться в ближайший участок или позвонить по номеру 110.
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