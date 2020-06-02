Ледовая арена в Akropole восстановила работу

Подробнее узнать о времени общедоступного катания на коньках можно на домашней странице Akropole, а регистрироваться для посещения Ледовой арены сейчас нужно в информационном центре, но вскоре это можно будет сделать и на домашней странице Akropolе.

Как и во всем торгово-развлекательном центре, на Ледовой арене Akropole также предпринимается ряд мер безопасности.

В целях заботы о здоровье и безопасности посетителей кататься на коньках можно будет только по предварительной записи в информационном центре Akropole (по телефону +371 68304353 или лично), но вскоре появится возможность зарегистрироваться и на домашней странице Akropole, где также размещена информация о времени общедоступного катания.

Соблюдая дистанцию 2 метра, на льду одновременно могут находиться не более 24 человек, о безопасности которых будет заботиться коллектив Ледовой арены.

Вокруг Ледовой арены установлены информационные сообщения о соблюдении дистанции и требований гигиены, а помещения регулярно и тщательно убираются с применением дезинфицирующих средств. Также для удобства посетителей будет доступна лишь часть шкафчиков, что позволит гарантировать соблюдение двухметровой дистанции, а в местах, где может наблюдаться скопление людей, например, при входе на каток, будет регулироваться поток посетителей. Администрация Akropole призывает жителей быть ответственными, соблюдать дистанцию и оценивать состояние своего здоровья перед посещением Ледовой арены.