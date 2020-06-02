Ледовая арена в Akropole восстановила работу

В конце мая в торгово-развлекательном центре Akropole возобновила работу Ледовая арена. По рабочим дням на катке будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию, а по выходным дням он будет доступен только для общественного катания на коньках, сообщили RUS TVNET в Akropole.
Подробнее узнать о времени общедоступного катания на коньках можно на домашней странице Akropole, а регистрироваться для посещения Ледовой арены сейчас нужно в информационном центре, но вскоре это можно будет сделать и на домашней странице Akropolе.
Как и во всем торгово-развлекательном центре, на Ледовой арене Akropole также предпринимается ряд мер безопасности.
В целях заботы о здоровье и безопасности посетителей кататься на коньках можно будет только по предварительной записи в информационном центре Akropole (по телефону +371 68304353 или лично), но вскоре появится возможность зарегистрироваться и на домашней странице Akropole, где также размещена информация о времени общедоступного катания.
Соблюдая дистанцию 2 метра, на льду одновременно могут находиться не более 24 человек, о безопасности которых будет заботиться коллектив Ледовой арены.
Вокруг Ледовой арены установлены информационные сообщения о соблюдении дистанции и требований гигиены, а помещения регулярно и тщательно убираются с применением дезинфицирующих средств. Также для удобства посетителей будет доступна лишь часть шкафчиков, что позволит гарантировать соблюдение двухметровой дистанции, а в местах, где может наблюдаться скопление людей, например, при входе на каток, будет регулироваться поток посетителей. Администрация Akropole призывает жителей быть ответственными, соблюдать дистанцию и оценивать состояние своего здоровья перед посещением Ледовой арены.
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