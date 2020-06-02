Большинство умерших от Covid-19 латвийцев - мужчины

Всего с момента распространения Covid-19, с этим диагнозом скончались 24 человек.

Группа от 50 до 59 лет - семь летальных исходов

Группа от 60 до 69 лет - один

Группа от 70 до 79 лет - семь

Группа старше 80 лет - девять

Самая низкая распространенность Covid-19 зарегистрирована в Даугавпилсе - 15,7 случаев на 100 тысяч жителей.

ФОТО: SPKC

Самая высокая в Приекульском крае - 604,7 случаев в расчете на 100 тысяч жителей. на втором месте Коценский край с показателями 188,6 на 100 тыс, на третьем месте - Валмиера, с показателем 134,1 на 100 тысяч.

Как известно, 2 июня в Латвии зарегистрированы пять новых случаев, всего - 1071. Сообщается о 760 выздоровевших.