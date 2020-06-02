Большинство умерших от Covid-19 латвийцев - мужчины

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал новую инфографику о распространении Сovid-19 в Латвии. На данный момент 75% от общего числа умерших пациентов - мужчины.
Всего с момента распространения Covid-19, с этим диагнозом скончались 24 человек.
- Группа от 50 до 59 лет - семь летальных исходов
- Группа от 60 до 69 лет - один
- Группа от 70 до 79 лет - семь
- Группа старше 80 лет - девять
Самая низкая распространенность Covid-19 зарегистрирована в Даугавпилсе - 15,7 случаев на 100 тысяч жителей.
Самая высокая в Приекульском крае - 604,7 случаев в расчете на 100 тысяч жителей. на втором месте Коценский край с показателями 188,6 на 100 тыс, на третьем месте - Валмиера, с показателем 134,1 на 100 тысяч.
Как известно, 2 июня в Латвии зарегистрированы пять новых случаев, всего - 1071. Сообщается о 760 выздоровевших.
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