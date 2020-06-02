Вт, 2.06.2020
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Большинство умерших от Covid-19 латвийцев - мужчины

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ФОТО: Juan Medina / Reuters

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал новую инфографику о распространении Сovid-19 в Латвии. На данный момент 75% от общего числа умерших пациентов - мужчины. 

Всего с момента распространения Covid-19, с этим диагнозом скончались 24 человек.

  • Группа от 50 до 59 лет - семь летальных исходов
  • Группа от 60 до 69 лет - один 
  • Группа от 70 до 79 лет  - семь 
  • Группа старше 80 лет -  девять 

Самая низкая распространенность Covid-19 зарегистрирована в Даугавпилсе - 15,7 случаев на 100 тысяч жителей.

ФОТО: SPKC

Самая высокая в Приекульском крае - 604,7 случаев в расчете на 100 тысяч жителей. на втором месте Коценский край с показателями 188,6 на 100 тыс, на третьем месте - Валмиера, с показателем 134,1 на 100 тысяч. 

Как известно, 2 июня в Латвии зарегистрированы пять новых случаев, всего - 1071.  Сообщается о 760 выздоровевших. 

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