Covid-19 у соседей: в Беларуси коронавирус обнаружен у нескольких тысяч детей

Беларусь

Как сообщает портал tyt.by, по состоянию на вечер 1 июня, в Беларуси 3600 детей с положительным тестом на Covid-19. Об этом на пресс-брифинге сообщила представитель Министерства здравоохранения Белуруси Татьяна Бурдь. Она рассказала, что с начала вспышки в стране родилось 62 ребенка от женщин с положительным тестом на Covid-19, в том числе две двойни. Все дети здоровы.

tyt.by сообщает, что в Беларуси, по данным на 1 июня, 43 403 случая Covid-19. Прирост за сутки - 847. Выздоровели и выписаны 18 776 пациентов (плюс 262 за сутки), умерли 240 пациентов (плюс пять за сутки).

Литва

В минувшие сутки в стране проведен 4871 анализ, положительный результат дали четыре. Всего в стране коронавирусом заболели 1682 человека. В минувшие сутки скончался еще один человек, таким образом число летальных исходов увеличилось до 71. Всего в стране проведено 309 725 анализов. Выздоровели 1249 человек.

Эстония

По данным департамента здоровья, за минувшие сутки в Эстонии не было подтверждено ни одного нового случая "Covid-19" и ни одной смерти от коронавируса.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1026 тестов на Covid-19. Положительных не было. По состоянию на вторник выздоровели 1632 человека.

Всего в Эстонии сделано более 85 тысяч тестов.

Россия

В России в минувшие сутки зафиксировано 8863 новых случая Covid-19. Общее число заболевших составляет 423 741, пишет "Дождь". В минувшие сутки скончались 182 человека, всего - 5037 человек, у которых диагностировали коронавирус.

Число выздоровевших за весь период - 186 985 человек.

Как сообщалось, в Латвии 2 июня зафиксировано пять новых случаев, всего 1071.