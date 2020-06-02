Фото ⟩ Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова показала сына и дочь

Юлия приобрела популярность в составе группы "Тату". В марте 2009 года девушка ушла из проекта и стала выступать сольно. Через два года у Волковой появились первые синглы.

Мало кто знает, но в 2013 году Юлия перенесла операцию. Девушке удалили опухоль в щитовидной железе. После этих процедур она долго восстанавливала голос.

У артистки двое детей - 12-летний Самир и 15-летняя Виктория. В Международный день защиты детей Юлия разместила в Instagram совместное фото с ними.

"Мой мир. Мой воздух. Мое все. Дети - это самое главное и важное, это наш смысл жизни, это наше богатство. С Днем Защиты Детей", - написала она.

Напомним, Викторию Волкова родила в 19 лет.

Отцом девочки стал телохранитель звезды Павел Сидоров. Мужчина был женат, он не хотел уходить от супруги. Беременность Юлии лишь положила конец этим отношениям.

С 2006 года певица в отношениях с Парвизом Ясиновым. В этом союзе певица родила сына Самира.

Достоверно не известно, состоит ли еще Юля в отношениях с Парвизом, но в августе 2018 года она сообщила, что якобы вышла замуж. Личность супруга она не раскрывает.