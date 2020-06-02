Расширен список стран, после возвращения из которых не нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию

Кабинет министров внес поправки в распоряжение об объявлении режима чрезвычайной ситуации в Латвии, постановив, что 14-дневная самоизоляция больше не требуется людям, которые прибыли в Латвию из стран, где заболеваемость Covid-19 не превышает 15 случаев на 100 000 населения. Список этих стран публикуется на сайте Центра по профилактики и контроля заболеваний (SPKC).