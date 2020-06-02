Вт, 2.06.2020
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Расширен список стран, после возвращения из которых не нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию

Аэропорт "Рига"

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Начиная с 3 июня после прибытия в Латвию из большинства европейских стран больше не нужна будет 14-дневная изоляция, постановило во вторник правительство. 

Кабинет министров внес поправки в распоряжение об объявлении режима чрезвычайной ситуации в Латвии, постановив, что 14-дневная самоизоляция больше не требуется людям, которые прибыли в Латвию из стран, где заболеваемость Covid-19 не превышает 15 случаев на 100 000 населения. Список этих стран публикуется на сайте Центра по профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным на 29 мая в список входили Люксембург, Нидерланды, Италия, Дания, Польша, Румыния, Франция, Финляндия, Германия, Чехия, Эстония, Австрия, Болгария, Литва, Венгрия, Норвегия, Швейцария, Кипр, Греция, Исландия, Словакия, Хорватия, Словения и Лихтенштейн. 

Выше 15 случаев на 100 000 заболеваемость была в Швеции, Великобритании, Португалии, Бельгии, на Мальте, в Ирландии и Испании. После прибытия в Латвию из этих стран по-прежнему нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию. 

Для жителей Литвы и Эстонии данное требование было снято 15 мая.  

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