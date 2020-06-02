Казакс: в целом правительство Латвии в кризис действовало ответственно

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, встреча была посвящена прогнозам о развитии народного хозяйства Латвии под влиянием кризиса с Covid-19 и стратегии правительства по минимизации последствий кризиса.

Казакс изложил Левитсу видение Банка Латвии по актуальным экономическим и фискальным процессам в Латвии, Европе и мире.

Оба участника встречи признали, что кризис, вызванный Covid-19, нужно использовать мудро, содействуя устойчивости, солидарности общества, инвестициям в производство и переквалификации работников.