Вт, 2.06.2020
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Казакс: в целом правительство Латвии в кризис действовало ответственно

Мартиньш Казакс

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В целом правительство Латвии в кризис действовало ответственно, заявил во время встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, встреча была посвящена прогнозам о развитии народного хозяйства Латвии под влиянием кризиса с Covid-19 и стратегии правительства по минимизации последствий кризиса.

Казакс изложил Левитсу видение Банка Латвии по актуальным экономическим и фискальным процессам в Латвии, Европе и мире.

Оба участника встречи признали, что кризис, вызванный Covid-19, нужно использовать мудро, содействуя устойчивости, солидарности общества, инвестициям в производство и переквалификации работников.

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