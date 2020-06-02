Вт, 2.06.2020
Эпоха тесного сотрудничества России и США в освоении космоса, похоже, подходит к концу. NASA собираются в одиночку осваивать Луну, Россия тоже готовится отправить туда космонавтов и планирует сама строить новую станцию. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Жизнь
  • Король и королева Бутана впервые показали 2-месячного сына, имя которого пока в секрете
1

Фото ⟩ Король и королева Бутана впервые показали 2-месячного сына, имя которого пока в секрете

ФОТО: PPE/SIPA / PPE/SIPA

Спустя два месяца после того, как у короля Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и его супруги Джецун Пема родился второй сын, пара наконец показала его миру. 

В Instagram-профиле королевской семьи были опубликованы снимки с наследником. 

На снимках можно хорошо разглядеть лицо мальчика. Для снимков королевская семья позировала в полном составе на фоне цветущего сада. Это первая фотосессия семьи с малышом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @royalfamillies on

Младший сын семьи является вторым в очереди на престол Бутана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhutanese Fusion (@foodaffairbhutan) on

В тексте официального сообщения сказано, что имя малыша будет объявлено уже на днях, а пока поклонникам предлагается полюбоваться малышом. 

Галерея: Король и королева Бутана впервые показали 2-месячного сына, имя которого пока в секрете

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ