Фото ⟩ Король и королева Бутана впервые показали 2-месячного сына, имя которого пока в секрете

Спустя два месяца после того, как у короля Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и его супруги Джецун Пема родился второй сын, пара наконец показала его миру.
В Instagram-профиле королевской семьи были опубликованы снимки с наследником.
На снимках можно хорошо разглядеть лицо мальчика. Для снимков королевская семья позировала в полном составе на фоне цветущего сада. Это первая фотосессия семьи с малышом.
Младший сын семьи является вторым в очереди на престол Бутана.
В тексте официального сообщения сказано, что имя малыша будет объявлено уже на днях, а пока поклонникам предлагается полюбоваться малышом.
Галерея: Король и королева Бутана впервые показали 2-месячного сына, имя которого пока в секрете
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