Ликвидирован пожар в торфяном болоте в Кулдигском крае; выгорело 84 гектара

Во второй половине дня во вторник был ликвидирован пожар в торфяном болоте Озолу в Кулдигском крае, сообщает агентство LETA.
Всего выгорело около 84 гектара болота.
Šodien plkst.16.21 ugunsgrēks Ozolu kūdras purvā ir likvidēts. https://t.co/gfzPSc5bbR— VUGD (@ugunsdzeseji) June 2, 2020
Напомним, на торфяных болотах в Кулдигском крае, в субботу, 30 мая, вспыхнул пожар.
Первоначальная информация свидетельствовала, что площадь пожара составляет около 4 га, но обследование места происшествия показало, что тлением охвачено около 70 гектаров болота.
На тушении пожара были заняты 20 пожарных с шестью автоцистернами, 20 сотрудников Государственной службы леса с тремя автоцистернами, около 20 работников торфодобывающего предприятия с тракторной техникой. Также к тушению пожара были привлечены Национальные вооруженные силы, которые с вертолетов поливали очаги возгорания.
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