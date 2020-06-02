Вт, 2.06.2020
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Ликвидирован пожар в торфяном болоте в Кулдигском крае; выгорело 84 гектара

ФОТО: Ekrānuzņēmums no VUGD Twitter konta

Во второй половине дня во вторник был ликвидирован пожар в торфяном болоте Озолу в Кулдигском крае, сообщает агентство LETA.

Всего выгорело около 84 гектара болота.

Напомним, на торфяных болотах в Кулдигском крае, в субботу, 30 мая, вспыхнул пожар.

Первоначальная информация свидетельствовала, что площадь пожара составляет около 4 га, но обследование места происшествия показало, что тлением охвачено около 70 гектаров болота.

На тушении пожара были заняты 20 пожарных с шестью автоцистернами, 20 сотрудников Государственной службы леса с тремя автоцистернами, около 20 работников торфодобывающего предприятия с тракторной техникой. Также к тушению пожара были привлечены Национальные вооруженные силы, которые с вертолетов поливали очаги возгорания.

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