Ликвидирован пожар в торфяном болоте в Кулдигском крае; выгорело 84 гектара

Первоначальная информация свидетельствовала, что площадь пожара составляет около 4 га, но обследование места происшествия показало, что тлением охвачено около 70 гектаров болота.

На тушении пожара были заняты 20 пожарных с шестью автоцистернами, 20 сотрудников Государственной службы леса с тремя автоцистернами, около 20 работников торфодобывающего предприятия с тракторной техникой. Также к тушению пожара были привлечены Национальные вооруженные силы, которые с вертолетов поливали очаги возгорания.