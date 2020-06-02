Видео ⟩ Британская олимпийская надежда, 11-летняя скейтбордистка выжила после ужасного падения

11-летняя Браун в будущем году, возможно, станет самой молодой участницей Олимпиады от Великобритании в истории, однако её мечты об этом событии теперь находятся под угрозой.

Спортсменка в Калифорнии проводила тренировочную сессию на рампе, но один из трюков чуть не завершился летально - Браун пережила ужасающее падение. В результате него 11-летняя девочка перенесла перелом костей черепа. Её доставили в больницу, где её состояние стабилизировалось.

"Обычно я не публикую видео со своими падениями. Даже не хотела о них говорить, однако это было самое ужасное из всех", - написала своим фанатам в Instagram Браун. "Хочу только всем сказать, что со мной всё в порядке. Чувствую себя хорошо".

"Я продолжу пересекать границы, относящиеся к девочкам, скейтборду и сёрфингу. В 2021 году я буду бороться только за золото, и ничто не сможет меня остановить".

Как сообщает ВВС, Браун с места событий увезли на вертолёте, однако, прибыв в больницу, она ещё ни на что не реагировала. Врачи предсказывают полное выздоровление Браун.

"Скай упала с рампы головой вперед", - рассказал ВВС отец спортсменки Стюарт.

"Когда она прибыла в больницу, все боялись за жизнь Скай. Дочь пережила самое ужасное падение в карьере, но она жива. Весь медицинский персонал удивлен её позитивностью".

Браун в будущем году надеется стать самой молодой участницей Олимпиады в истории. Ранее в 1928 году в возрасте 13 лет и 43 дней на Играх стартовала пловец Марджери Хинтон.