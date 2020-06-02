В возрасте 37 лет скончалась сестра Дженнаро Гаттузо

Точная причина смерти не называется, но, как сообщает Football Italia, сестра Гаттузо была госпитализирована ещё в феврале и с тех пор пребывала в реанимации. Франческе было 37 лет.

С соболезнованиями уже выступил футбольный клуб "Милан", где сестра Гаттузо долгое время работала секретарём, а сам Дженнаро выступал там в бытность футболистом, а затем также был тренером.

"Франческа Гаттузо встретилась с болезнью с той же силой и той же энергией, которые она дарила "Милану" и болельщикам каждый день. Рино, мы разделяем твою огромную боль от потери. Покойся с миром, дорогая Франческа", - говорится в послании клуба.

Francesca Gattuso faced her illness with the same strength and energy she brought to Milanello and AC Milan every day. Rino, the immense pain you and your family are feeling is also ours. Rest in peace, dear Francesca. — AC Milan (@acmilan) June 2, 2020