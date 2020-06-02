Вт, 2.06.2020
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В возрасте 37 лет скончалась сестра Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо

ФОТО: EPA/Scanpix

В возрасте 37 лет скончалась сестра главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи" Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает официальный Twitter команды "Милан".

Точная причина смерти не называется, но, как сообщает Football Italia, сестра Гаттузо была госпитализирована ещё в феврале и с тех пор пребывала в реанимации. Франческе было 37 лет.

С соболезнованиями уже выступил футбольный клуб "Милан", где сестра Гаттузо долгое время работала секретарём, а сам Дженнаро выступал там в бытность футболистом, а затем также был тренером.

"Франческа Гаттузо встретилась с болезнью с той же силой и той же энергией, которые она дарила "Милану" и болельщикам каждый день. Рино, мы разделяем твою огромную боль от потери. Покойся с миром, дорогая Франческа", - говорится в послании клуба.

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