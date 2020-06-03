Илья Ковальчук: "Мир сошёл с ума!"

37-летний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в данный момент проводит время с супругой и четырьмя детьми, ожидая возобновления сезона.

Ковальчук в Instagram опубликовал пост, сопроводив его семейной фотографией и размышлениями о текущей ситуации в мире.

"Странное начало лета в этом високосном году… Мир сошёл с ума! Берегите семью, детей, близких, уважайте друг друга! С праздником всех! P.S. В это страшное и непростое время важно оставаться людьми", - написал хоккеист, добавив к посту хештег #деньзащитыдетей.

В этом сезоне нападающий успел поиграть за три команды НХЛ. Ковальчук начал сезон в "Лос-Анджелес Кингз", продолжил в "Монреаль Канадиенс", а теперь он игрок "Вашингтона".

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса.