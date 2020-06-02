Латвия предлагает создать список третьих стран, жителей которых можно пустить в Европу

5 июня состоится очередная неформальная видеоконференция министров внутренних дел ЕС, во время которой будет обсуждаться вопрос контроля внутренних границ и свободного передвижения людей во время пандемии.

Правительство во вторник, 2 июня, заслушало подготовленное Министерством внутренних дел сообщение о позиции Латвии на предстоящем собрании.

В сообщении говорится, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации страны ЕС начали постепенное смягчение и отмену ограничений, что, принимая во внимание связь между странами, требует координированных и согласованных действий на уровне ЕС.

Учитывая это, 15 апреля Европейская комиссия и Европейский совет представили план для постепенной отмены установленных из-за распространения Covid-19 ограничений, который среди прочего предусматривает конкретные рекомендации для дальнейших действий стран ЕС, предлагая сначала отменить контроль на внутренних границах блока, а только на втором этапе - на внешних.

На предстоящей конференции министры обсудят вопросы координированной отмены пограничного контроля на внутренних и внешних границах ЕС.

Позиция Латвии заключается в том, что важно по возможности быстрее восстановить свободное перемещение людей внутри шенгенской зоны и только после этого, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в третьих странах, можно постепенно отменять запрет на въезд их граждан в страны ЕС.

Латвия предлагает рассмотреть возможность создания на основе объективных критериев регулярно пересматриваемого списка третьих стран, для жителей которых можно отменить запрет на въезд в страны ЕС.