Видео ⟩ Вышел трейлер фильма про отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля

В воскресенье, 31 мая, телеканал ВВС One представил официальный трейлер к сериалу "Отравления в Солсбери" (The Salisbury Poisonings). Создатели называют свой фильм "историей о реакции обычных людей на кризис на пороге своих домов, основанной на реальных событиях".
Сюжет сериала построен вокруг отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Согласно информации на сайте IMDb, режиссером выступает Сол Дибб, Сергея Скрипаля сыграет Уэйн Суонн, а его дочь Юлию - Джилл Винтерниц.
Первая из трех серий выйдет в эфир 14 июня.
Напомним, бывший двойной агент и его дочь были отравлены в марте 2018 года. Как пишет Deutsche Welle, согласно версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.
Видео: Трейлер сериала "Отравления в Солсбери"
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