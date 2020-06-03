Видео ⟩ Вышел трейлер фильма про отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля

Напомним, бывший двойной агент и его дочь были отравлены в марте 2018 года. Как пишет Deutsche Welle, согласно версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.