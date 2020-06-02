"Первым родителям было стыдно, что они от меня отказались". Рассказ уроженки Латвии, которую удочерили в США

Шумере по профессии - стюардесса, сейчас она в связи с пандемией Covid-19 находится на простое, поэтому подрабатывает на временной работе, воспитывая детей и выгуливая собак. Женщина настаивает, что попадание в чужую семью было лучшим, что с ней вообще когда-либо происходило.

По ее мнению, обществу не стоит осуждать выбор Мики и Джеймса Стауфферов, так как она считает, что, возможно, приемные родители перепробовали все, что было в их силах, чтобы маленький мальчик с аутизмом мог продолжить жить со счастливой YouTube-парой.

У латвийской мамы была наркотическая зависимость

"В Латвии я жила со своей биологической матерью и младшим братом. У мамы была тяжелая наркотическая зависимость, поэтому полноценно позаботиться о нас она не могла. Нас забрали из семьи, когда мне было три года.

У меня в детстве появилось много эмоциональных травм, которые позднее я не могла объяснить", - отметила Ана.

Женщина рассказала, что в латвийском детском доме, в котором она тогда жила, было очень мало работников, поэтому она росла там весьма самостоятельно с мыслью "каждый сам за себя".

"Однако мы были накормлены, образованы, у нас было месте, где спать, хоть нам и приходилось это делать с полуоткрытыми глазами..." - вспоминает Ана.

"Меня из Латвии адоптировала в возрасте семи лет очень приятная и состоятельная пара из США. У них были другие адоптированные дети и свои биологические, и они адоптировали еще троих из детского дома в Латвии. Мы жили в Мэриленде.

Жизнь с новыми родителями в Мэриленде была розовой лишь год

"Хоть со мной были мои братья и сестры из детдома, это не удержало меня от ужасного поведения в школе и дома. Мне вообще было не по пути с моей приемной матерью.

Это было ужасно, если бы у меня была возможность, я бы сделала ей что-то плохое", - рассказала женщина.

Семья делала все, чтобы изменить поведение Аны - помощь психолога, различные врачи, даже сканирование мозга, чтобы выяснить, не имеется ли какая-то медицинская причина.

"Врачи выписывали мне разные антидепрессанты. Иногда, чтобы меня успокоить, им приходилось прижимать меня к земле и держать.

Порой я так сильно психовала, что могла кричать и делать себе плохо часами... Я тогда не понимала, что со мной происходит. Кроме того - мне было всего восемь лет, и я так хорошо не знала английский язык".

Девочку "выкинули" из всех школ в округе Мэриленд, поэтому ее отправили в школу-интернат в Вирджинии, где Ана продолжала вести себя как дома. Тогда ей было десять или 11 лет.