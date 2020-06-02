"Первым родителям было стыдно, что они от меня отказались". Рассказ уроженки Латвии, которую удочерили в США

В последнее время сильный ажиотаж вызвала новость о популярном американском YouTube-блогере, которая адоптировала мальчика с аутизмом, после чего от него отказалась. Под впечатлением от этого рассказа Ана Шумере поделилась своим опытом с NewYork Post - ее в возрасте семи лет адоптировали из Латвии в США, и спустя пять лет семья от нее отказалась.
Шумере по профессии - стюардесса, сейчас она в связи с пандемией Covid-19 находится на простое, поэтому подрабатывает на временной работе, воспитывая детей и выгуливая собак. Женщина настаивает, что попадание в чужую семью было лучшим, что с ней вообще когда-либо происходило.
По ее мнению, обществу не стоит осуждать выбор Мики и Джеймса Стауфферов, так как она считает, что, возможно, приемные родители перепробовали все, что было в их силах, чтобы маленький мальчик с аутизмом мог продолжить жить со счастливой YouTube-парой.
У латвийской мамы была наркотическая зависимость
"В Латвии я жила со своей биологической матерью и младшим братом. У мамы была тяжелая наркотическая зависимость, поэтому полноценно позаботиться о нас она не могла. Нас забрали из семьи, когда мне было три года.
У меня в детстве появилось много эмоциональных травм, которые позднее я не могла объяснить", - отметила Ана.
Женщина рассказала, что в латвийском детском доме, в котором она тогда жила, было очень мало работников, поэтому она росла там весьма самостоятельно с мыслью "каждый сам за себя".
"Однако мы были накормлены, образованы, у нас было месте, где спать, хоть нам и приходилось это делать с полуоткрытыми глазами..." - вспоминает Ана.
"Меня из Латвии адоптировала в возрасте семи лет очень приятная и состоятельная пара из США. У них были другие адоптированные дети и свои биологические, и они адоптировали еще троих из детского дома в Латвии. Мы жили в Мэриленде.
Жизнь с новыми родителями в Мэриленде была розовой лишь год
"Хоть со мной были мои братья и сестры из детдома, это не удержало меня от ужасного поведения в школе и дома. Мне вообще было не по пути с моей приемной матерью.
Это было ужасно, если бы у меня была возможность, я бы сделала ей что-то плохое", - рассказала женщина.
Семья делала все, чтобы изменить поведение Аны - помощь психолога, различные врачи, даже сканирование мозга, чтобы выяснить, не имеется ли какая-то медицинская причина.
"Врачи выписывали мне разные антидепрессанты. Иногда, чтобы меня успокоить, им приходилось прижимать меня к земле и держать.
Порой я так сильно психовала, что могла кричать и делать себе плохо часами... Я тогда не понимала, что со мной происходит. Кроме того - мне было всего восемь лет, и я так хорошо не знала английский язык".
Девочку "выкинули" из всех школ в округе Мэриленд, поэтому ее отправили в школу-интернат в Вирджинии, где Ана продолжала вести себя как дома. Тогда ей было десять или 11 лет.
"Конечно, мое поведение стоило приемной семье дорого. В принципе, мой приемный отец был самым неотступным, он считал, что может помочь мне и я смогу остаться у них. Приемной матери было понятно, что "ужиться нам не удастся", рассказала Шумере, отметив, что пара пыталась ужиться с ней примерно пять лет, однако затем они поняли, что "им с Аной не по пути".
В один из дней приемный отец сообщил, что одни его друзья хотят увидеть девочку. Тогда Ана не поняла, что ее отправляют в другую семью. Однако в 2000 году лучшая подруга матери рассказала Ане правду - она переезжает жить в Огайо.
"Я знаю, что это звучит ужасно, но лучшей подруге моей мамы нужно было это сделать. Если бы это прозвучало от самой мамы, это могло быть очень травмирующе, поэтому я поняла, почему она хотела защитить себя от моей реакции.
Неудобная встреча с новой семьей
Ана попала в маленькую семью в Огайо, у них была только одна дочь. Новые родители приняли Шумере с распростертыми объятиями и поприветствовали в новом доме. "Я ответила, что это только на две недели, что у меня есть билет обратно! Тогда они мне рассказали правду..." - вспоминает женщина.
"Мои новые родители переназвали меня Рейчел, однако нельзя так просто сменить имя 11-летнему ребенку. Они пытались, но оно так и не прилипло", - указала Ана, открыв, что примерно через год она начала звать пару мамой и папой.
В новой семье Ану учили дома, что пошло на пользу в ее проблемах с поведением, так как на нее обращали внимание, она больше не чувствовала себя рабом системы.
"Мои новые родители научили меня социализироваться. Я не знала, что угрожать и бить других детей - неправильно. Если в детском доме кто-то посреди ночи хотел взять мою куклу, я пыталась его ударить!
В Огайо я научилась делиться, и мне не нужно было всегда быть столь агрессивной", - указала на позитивные перемены Ана.
Женщина отметила, что много чему научилась в обеих семьях. Ее первая семья не пропускала ни одного ее дня рождения или Рождества. Они лишь не жили вместе, и у них были разные фамилии.
"Я думаю, моим первым родителям было стыдно, что им пришлось от меня отказаться. Они не хотели никому рассказывать об этом.
Они всегда оправдывались перед своими друзьями, и в этом не было ничего необычного, ведь, когда я жила вместе с ними, я всегда была в школе-интернате или лечебном центре. Когда я подросла и связалась с первой семьей и друзьями из Мэриленда, я выяснила, что произошло на самом деле. Я сказала им, что не виню их, они просто не могли справиться с тем, какая я есть и что мне было нужно", - сказала Ана.
В конце своего рассказа она отметила, что то, что она попала в другую семью, было лучшим, что с ней произошло.
"Мой совет другим приемным родителям - будьте открыты со своими детьми.
Честность - самая важная вещь. Это то, что я оценила бы в своих первых родителях.
Если бы они были более честными, мне не пришлось бы тяжело страдать в подростковом возрасте!"
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