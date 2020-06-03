В Одни Ворота: Кто является самым порочным футболистом Европы?
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- О чём разговаривали футболисты мадридского "Реала" с тренером? После этого разговора отношения тогдашнего наставника Жозе Моуриньо с командой дали трещину.
- Год Марадоны в "Севилье" - мы привыкли, что лучшие годы в Европе Эль Диего провёл выступая за "Барселону" и "Наполи", однако на излёте его европейских лет был еще и сезон в "Севилье", где ему повстречались на пути будущий классик спортивного директорского цеха Мончи и будущий вождь "Атлетико" Диего Симеоне.
- Узнайте, кто является, вероятно, самым порочным футболистом топ-чемпионатов и почему Артуро Видаль так и не реализовал свой потенциал.
- Почему Английская премьер-лига (АПЛ) кроме основной расшифровки своей аббревиатуры может считать себя "Анклавом Покивнувших Ла-Лигу".
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