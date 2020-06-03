Марию Шарапову признали одной из самых крикливых теннисисток в мире

Были отмечены многие теннисистки, некоторые из которых уже завершили карьеру.

Так, чемпионками по стонам Sportscasting назвал американку Монику Селеш, россиянку Марию Шарапову, американских сестёр Серену и Винус Уильямс, а также португальскую теннисистку Мичель Ларшер де Бриту.

"Благодаря Шараповой крики в теннисе вышли на новый уровень. Комментаторы даже окрестили один из её матчей на Уимблдоне-2013 "поединком двух крикуний", когда россиянка встречалась с Мишель Ларшер де Бриту. Уровень громкости криков Шараповой тогда составил 103 децибела, а её соперницы - 109", - пишет Sportscasting.

Интересно, что несколько лет назад Международная федерация тенниса хотела запретить теннисисткам громко кричать. Считалось, что таким образом теннисистки жульничают, потому что сбивают с игрового ритма своих соперниц.

В 2011 году датчанка Каролина Возняцки публично выступила с критикой слишком громких стонов. По мнению теннисистки, крики на корте лишь для того, чтобы заглушить удары ракеткой. Считается, что по этому звуку многие теннисисты способны определить направление и силу полёта мяча, а из-за воплей на другой стороне корта реагируют реакция получается запоздалой.

Самые громкие теннисистки:

Винус Уильямс - 85 децибел

Серена Уильямс - 88,9 децибел

Моника Селеш - 93,2 децибел

Мария Шарапова - 103 децибел

Мишель Ларшер де Бриту - 109 децибел