Марию Шарапову признали одной из самых крикливых теннисисток в мире

Издание Sportscasting определил самых крикливых девушек в истории мирового тенниса.
Были отмечены многие теннисистки, некоторые из которых уже завершили карьеру.
Так, чемпионками по стонам Sportscasting назвал американку Монику Селеш, россиянку Марию Шарапову, американских сестёр Серену и Винус Уильямс, а также португальскую теннисистку Мичель Ларшер де Бриту.
"Благодаря Шараповой крики в теннисе вышли на новый уровень. Комментаторы даже окрестили один из её матчей на Уимблдоне-2013 "поединком двух крикуний", когда россиянка встречалась с Мишель Ларшер де Бриту. Уровень громкости криков Шараповой тогда составил 103 децибела, а её соперницы - 109", - пишет Sportscasting.
Интересно, что несколько лет назад Международная федерация тенниса хотела запретить теннисисткам громко кричать. Считалось, что таким образом теннисистки жульничают, потому что сбивают с игрового ритма своих соперниц.
В 2011 году датчанка Каролина Возняцки публично выступила с критикой слишком громких стонов. По мнению теннисистки, крики на корте лишь для того, чтобы заглушить удары ракеткой. Считается, что по этому звуку многие теннисисты способны определить направление и силу полёта мяча, а из-за воплей на другой стороне корта реагируют реакция получается запоздалой.
Самые громкие теннисистки:
- Винус Уильямс - 85 децибел
- Серена Уильямс - 88,9 децибел
- Моника Селеш - 93,2 децибел
- Мария Шарапова - 103 децибел
- Мишель Ларшер де Бриту - 109 децибел
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