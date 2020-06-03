Ср, 3.06.2020
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Марию Шарапову признали одной из самых крикливых теннисисток в мире

Мария Шарапова

ФОТО: AP/Scanpix

Издание Sportscasting определил самых крикливых девушек в истории мирового тенниса.

Были отмечены многие теннисистки, некоторые из которых уже завершили карьеру. 

Так, чемпионками по стонам Sportscasting назвал американку Монику Селеш, россиянку Марию Шарапову, американских сестёр Серену и Винус Уильямс, а также португальскую теннисистку Мичель Ларшер де Бриту.

"Благодаря Шараповой крики в теннисе вышли на новый уровень. Комментаторы даже окрестили один из её матчей на Уимблдоне-2013 "поединком двух крикуний", когда россиянка встречалась с Мишель Ларшер де Бриту. Уровень громкости криков Шараповой тогда составил 103 децибела, а её соперницы - 109", - пишет Sportscasting.

Интересно, что несколько лет назад Международная федерация тенниса хотела запретить теннисисткам громко кричать. Считалось, что таким образом теннисистки жульничают, потому что сбивают с игрового ритма своих соперниц.

В 2011 году датчанка Каролина Возняцки публично выступила с критикой слишком громких стонов. По мнению теннисистки, крики на корте лишь для того, чтобы заглушить удары ракеткой. Считается, что по этому звуку многие теннисисты способны определить направление и силу полёта мяча, а из-за воплей на другой стороне корта реагируют реакция получается запоздалой. 

Самые громкие теннисистки: 

  • Винус Уильямс - 85 децибел
  • Серена Уильямс - 88,9 децибел
  • Моника Селеш - 93,2 децибел
  • Мария Шарапова - 103 децибел
  • Мишель Ларшер де Бриту - 109 децибел

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