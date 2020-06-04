Сколько Порзиньгис зарабатывает в день, час, минуту, секунду?

24-летний Порзиньгис совершенно точно самый щедро оплачиваемый спортсмен во всех трёх странах Балтии. У него также самый большой контракт за всю историю клуба "Даллас Маверикс". Баскетболист подписал пятилетний контракт за 158 253 000 долларов США (139 миллионов евро).

Предыдущим крупнейшим договором в истории латвийского спорта был контракт уже бывшего баскетболиста НБА Андриса Биедриньша, который в 2008 году подписал шестилетний контракт с "Голден Стэйт Уорриорз" на сумму 62 миллиона долларов.

Зарплата Порзиньгиса в "Далласе" будет расти с каждым годом - это предусмотрено в его контракте с клубом. Так, например, в заключительном сезоне (2023/2024) он получит 36 016 200 долларов, если согласится (выбор за игроком) остаться в составе "Далласа". "На руки" после уплаты налогов спортсмен получит 21,8 миллионов долларов (17 миллионов евро).

158 253 000 долларов США - это гарантированная Порзиньгису сумма в независимости от того, сколько матчей он проведёт и как он себя в них проявит.

Все эти суммы, конечно, не являются абсолютно точными, но близки к тому.

От общей суммы Порзиньгис уплатит 39% налогов.

В Техасе, как и во Флориде, не нужно платить налог штата, а потому для спортсменов в плане зарплаты эти штаты и являются наиболее привлекательными. В солнечной Калифорнии, например, от общей суммы иногда приходится уплачивать даже больше 50% налогов.

У Порзиньгиса также заключён договор с немецким производителем спортивной одежды и инвентаря Adidas. Помимо этого он рекламирует спортивные напитки Body Armor.

В 2016 году Adidas заключил семилетний договор с Порзиньгисом. Это стало крупнейшим обувным контрактом с европейским баскетболистом за всё время существования компании.