Ср, 3.06.2020
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Путин издал указ с условиями, при которых Россия может применить ядерное оружие

Владимир Путин.

ФОТО: SPUTNIK/VIA REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает основы политики государства в области ядерного сдерживания. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. "Медуза" отмечает, что это было сделано впервые - ранее подобные публикации были закрытыми.

Согласно документу, Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, а его применения - крайняя мера.

В документе подчеркивается, что есть четыре условия, согласно которым возможно применение Россией ядерного оружия:

  • запуск баллистических ракет по ее территории или территории ее союзников;
  • применение противником оружия массового поражения, в том числе и ядерного оружие;
  • воздействие на критически важные государственные или военные объекты;
  • агрессия с применением обычного оружия, ставящая под угрозу существование России как государства.

Отметим, что предыдущий указ сроком на десять лед подписал в 2010 году подписывал Дмитрий Медведев.

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