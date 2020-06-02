Путин издал указ с условиями, при которых Россия может применить ядерное оружие

Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает основы политики государства в области ядерного сдерживания. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. "Медуза" отмечает, что это было сделано впервые - ранее подобные публикации были закрытыми.
Согласно документу, Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, а его применения - крайняя мера.
В документе подчеркивается, что есть четыре условия, согласно которым возможно применение Россией ядерного оружия:
- запуск баллистических ракет по ее территории или территории ее союзников;
- применение противником оружия массового поражения, в том числе и ядерного оружие;
- воздействие на критически важные государственные или военные объекты;
- агрессия с применением обычного оружия, ставящая под угрозу существование России как государства.
Отметим, что предыдущий указ сроком на десять лед подписал в 2010 году подписывал Дмитрий Медведев.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!