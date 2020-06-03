"Ты сбросишься с балкона без меня". Анна Седокова откровенно о пережитом в браке

Она вспомнила, как уходила от первого мужа. Ситуация была сложная, она была молодой, с маленьким ребенком на руках, уже без карьеры в группе "ВИА ГРА" и без поддержки мамы, но все равно она ни о чем не сожалеет.

Она вспомнила отвратительную историю из своего первого замужества. Напомним, ее мужем был ныне покойный экс-полузащитник киевского "Динамо" Валентин Белькевич.

"Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его.

Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него.

Он сидит выпивший, а я же хорошая женщина, я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Взяла его за руку и сказала: "А пойдем домой"", - поделилась Седокова, не скрывая эмоций.

По ее словам, измены мужа продолжались и уже после того, как родилась дочь Алина. И стерпеть этого она не могла. Несмотря на то, что все ее порицали и говорили, что она не справиться, она все равно ушла.

""Ты сбросишься с балкона без меня", - говорил мне мужчина, с которым я думала жить до конца дней своих", - вспоминает Анна.

На вопрос, что стало поворотным моментом и вытащило ее из того нездорового брака, она ответила, что спасение всегда в детях.

"Я лежала у Али в комнате, плакала, и она меня позвала. Я до сих пор помню это "мама" посреди ночи. Тогда я поняла, что я не старая, что я нужна и должна что-то изменить в своей жизни", - рассказывает Седокова.

Сейчас Алине 16 лет, за спиной Седоковой три брака, в каждом из которых был ребенок. Обо всем этом она тоже написала в свой книге.

"Можете воспринимать ее как роман", - кокетливо добавила Анна.

Напомним, Седокова и Белькевич были женаты с 2004 по 2006 год. В декабре 2004 года у пары родилась дочь Алина. Отец второй дочери Моники - Максим Чернявский, а сын Гектор родился у Анны от бизнесмена Артема Комарова.

В рамках прямого эфира Седокова призналась, что сейчас она счастлива с нынешним мужчиной, потому что "наконец встретила самого лучшего".

Но не только Анна умеет рассуждать об отношениях... Отметим, что в социальной сети Instagram своими откровениями поделилась и Сана Тимма - бывшая супруга нынешнего мужчины Седоковой Яниса Тиммы.

На вопрос, какие у нее отношения с Янисом, Сана ответила: "У нас дружественная коммуникация, потому что надо заботиться о нашем сыне".

На вопрос, что бы Сана посоветовала женщинам, попавшим в схожую ситуацию, когда мужчина уходит к другой, она ответила:

"Приходит день, когда ты понимаешь, что перевернуть страницу - это лучшее ощущение в мире.

Если ты понимаешь, что есть еще целая книга есть, а не только страница, на которой ты застряла".

Для Анны - страница с Янисом только открылась, для Саны - это уже перевернутый лист.

Видео: Прямой эфир Анны Седоковой