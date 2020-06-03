Италия открыла границы для жителей Евросоюза

Ограничения, введение с целью сократить распространение коронавируса, постепенно смягчаются вместе с сокращением числа новых случаев инфицирования, передает LETA со ссылкой на DPA.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо указал, что это важный день - "страна готовиться вернуться к нормальной жизни". Он рассказал о запланированных встречах со многими европейскими коллегами, чтобы "всем показать, что Италия готова принять иностранных туристов".

Строгие ограничения из-за распространения Covid-19 в Италии были установлены 10 марта. С начала мая их начали постепенно смягчать, но меры предосторожности, например, дистанцирование, до сих пор в силе.

В 3 июня в Италию могут свободно въезжать и граждане стран, которые не входят в состав Евросоюза, но являются членами Шенгенской зоны, например, Швейцарии и Норвегии, а также Великобритании. Прибывшие из других стран должны будут соблюдать карантин.