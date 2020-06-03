ВИДЕО ⟩ Конор Макгрегор показал, как ест пчёл

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор выложил в сториз Instagram видео поедания мёртвых пчёл.
Макгрегор опубликовал видео, где он открывает банку с сушёными пчёлами и съедает одно насекомое.
"Это точно не осы? Мне нужны пчёлы. Осы не подходят для этого", - заявил Макгрегор на видео. Ирландец не уточнил, в чём польза принятия их в пищу.
Bee-have Conor! 🐝 (via @TheNotoriousMMA) pic.twitter.com/ZEgLFPQvVU— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) June 1, 2020
Свой последний поединок Макгрегор провёл в январе этого года, за 40 секунд отправив Дональда Серроне в нокаут. В следующем поединке ирландец может встретиться с победителем пары Джастин Гэтжи - Хабиб Нурмагомедов.
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