ВИДЕО ⟩ Конор Макгрегор показал, как ест пчёл

Макгрегор опубликовал видео, где он открывает банку с сушёными пчёлами и съедает одно насекомое.

"Это точно не осы? Мне нужны пчёлы. Осы не подходят для этого", - заявил Макгрегор на видео. Ирландец не уточнил, в чём польза принятия их в пищу.

Свой последний поединок Макгрегор провёл в январе этого года, за 40 секунд отправив Дональда Серроне в нокаут. В следующем поединке ирландец может встретиться с победителем пары Джастин Гэтжи - Хабиб Нурмагомедов.