Ср, 3.06.2020
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ВИДЕО ⟩ Конор Макгрегор показал, как ест пчёл

Конор Макгрегор

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор выложил в сториз Instagram видео поедания мёртвых пчёл.

Макгрегор опубликовал видео, где он открывает банку с сушёными пчёлами и съедает одно насекомое. 

"Это точно не осы? Мне нужны пчёлы. Осы не подходят для этого", - заявил Макгрегор на видео. Ирландец не уточнил, в чём польза принятия их в пищу.

Свой последний поединок Макгрегор провёл в январе этого года, за 40 секунд отправив Дональда Серроне в нокаут. В следующем поединке ирландец может встретиться с победителем пары Джастин Гэтжи - Хабиб Нурмагомедов.

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