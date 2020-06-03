Maxima сохранит "антиковидные" меры и после режима ЧС

Сеть магазинов Maxima и после отмены режима чрезвычайной ситуации сохранит введенные в магазинах меры для безопасности работников, клиентов и продовольствия, сообщили RUS TVNET в компании.
Например, у касс между клиентами и кассирами установлены стеклянные защитные барьеры, работникам касс самообслуживания обеспечены стеклянные защитные щитки для лица, которые после 9 июня они смогут использовать по своему усмотрению.
У входа в магазины стоят дезинфекционные средства, на полу имеются наклейки для соблюдения дистанции.
Ранее не фасовавшиеся продукты теперь расфасованы, например, кондитерские изделия и орехи продаются в упаковках. Также людям и в дальнейшем для более удобных и быстрых расчетов рекомендуется использовать бесконтактные расчеты.
"Мы решили из соображений безопасности сохранять эти меры и в дальнейшем – после окончания чрезвычайного положения. Мы рады, что введенные до сих пор превентивные меры принесли результат", - говорит Гунита Киеснере, директор по управлению персоналом торговой сети Maxima Latvija.
Как известно, в Латвии до 9 июня действует режим ЧС.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!