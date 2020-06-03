Ср, 3.06.2020
Лето и время отпусков обычно является проблематичным для поддержания запасов крови периодом, а в связи с распространением вируса и введенными мерами предосторожности он будет еще сложнее. Государственный центр доноров крови

Maxima сохранит "антиковидные" меры и после режима ЧС

Магазин Maxima

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Сеть магазинов Maxima и после отмены режима чрезвычайной ситуации сохранит введенные в магазинах меры для безопасности работников, клиентов и продовольствия, сообщили RUS TVNET в компании. 

Например, у касс между клиентами и кассирами установлены стеклянные защитные барьеры, работникам касс самообслуживания обеспечены стеклянные защитные щитки для лица, которые после 9 июня они смогут использовать по своему усмотрению.

У входа в магазины стоят дезинфекционные средства, на полу имеются наклейки для соблюдения дистанции.

Ранее не фасовавшиеся продукты теперь расфасованы, например, кондитерские изделия и орехи продаются в упаковках. Также людям и в дальнейшем для более удобных и быстрых расчетов рекомендуется использовать бесконтактные расчеты.

"Мы решили из соображений безопасности сохранять эти меры и в дальнейшем – после окончания чрезвычайного положения. Мы рады, что введенные до сих пор превентивные меры принесли результат", - говорит Гунита Киеснере, директор по управлению персоналом торговой сети Maxima Latvija.

Как известно, в Латвии до 9 июня действует режим ЧС. 

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