Рига: в пятницу у большей части жителей правого берега не будет горячей воды

Жители Старой Риги, центра Риги, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеков, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы, Межапарка, Гризинькалнса, Брасы, Московского форштадта, Авоты, Румбулы, Шкиротавы, Скансте и Петерсалы – Андрейсалы не получат горячую воду.

Подачу горячей воды планируется возобновить в тот же день вечером, за исключением тех мест, где будут обнаружены повреждения, -- там возможен перерыв в подаче горячей воды до устранения повреждения. Актуальная информация будет публиковаться на сайте Rīgas siltums - www.rs.lv

Для безопасности жителей, чтобы в случае наличия повреждения теплосети в окружающей среде не разлился горячий теплоноситель (вода зеленоватого цвета), до гидравлической проверки его охладят до +45 градусов, и поэтому температуру горячей воды уже вечером в четверг, 4 июня, начнут понижать.

Во время проверки теплосети являются объектом повышенной опасности, давление в них достигает 16 атмосфер. Надежное и непрерывное теплоснабжение особенно важно зимой – если лопаются трубы теплоснабжения, то в аварийной ситуации при низкой температуре воздуха может замерзнуть отопительная система всего дома.

Летом планируются гидравлические проверки и в других зонах централизованного теплоснабжения, о возможных перерывах подачи горячей воды будет сообщаться отдельно.

Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать о замеченных во время гидравлических проверок утечках воды по бесплатному круглосуточному телефону 8 00000 90.

О планируемых отключениях подачи теплоэнергии своевременно информируют владельцев домов и обслуживающие компании, задача которых – проинформировать владельцев квартир.

Гидравлическая проверка – самый эффективный способ удостовериться в безопасности теплосетей, таким образом, сократив возможное число дефектов теплосетей во время отопительного сезона. Во время проверок участки теплосетей поверяют повышенным давлением. Во время гидравлических проверок контролируются трубы, арматура, фланцы и компенсаторы.