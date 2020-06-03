Многие жители смогут прекратить самоизоляцию. Инфекционист Думпис встревожен

Жители, которые прибыли в Латвию до 3 июня из Швейцарии и стран Евросоюза, а также стран Европейской экономической зоны, могут прекратить 14-дневную самоизоляцию. Это касается приезжих из стран, где уровень заболеваемости не превышает показателя 15 на 100 тыс. жителей. Если человек приехал из страны, где показатель более 15 случаев на 100 тыс. жителей, самоизоляцию нужно продолжать.

SPKC не рекомендует жителям выезжать за пределы страны, а если это необходимо по работе, то следует соблюдать дистанцию и часто мыть руки.

Тем временем главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис в своем Twitter написал, что эпидемиологическая ситуация с Covid-19 в Латвии остается проблематичной.

Мотивируя свою позицию, он заявил, что зараженных находят в разных регионах, и это говорит о том, что эпидемия продолжается.

Epidemioloģiskā situācija ar COVID-19 Latvijā joprojām ir problemātiska. Slimniekus atrod dažādos reģionos, kas liecina, ka epidēmija turpinās. Vēl klāt nāks atbraucēji bez pašizolācijas un jauni pulcēšanās atvieglojumi. Būs ātri jāapgūst jaunas prasmes #ApturiCovid — Uga Dumpis (@udumpis) June 3, 2020

Также Думпис обращает внимание на то, что будут приезжие, которым не нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию, и новые смягчения ограничений на скопление людей.

"Придется быстро осваивать новые навыки", - сказал специалист.