Главный эпидемиолог Швеции: реакция государства на пандемию могла бы быть и лучшей

Однако он встал на защиту решения не вводить строгие ограничения, которые были объявлены в других странах.

Тегнелл в интервью Шведскому радио заявил, что в случае, если бы в Швеции сейчас произошла вспышка такой болезни, то Швеция, принимая во внимание доступные знания, выбрала бы подход, который был бы чем-то средним между тем, что было реализовано государством, и всеобщим мировым подходом.

В Швеции до сих пор заражение новым коронавирусом было подтверждено у 38 589 человек, из которых 4468 умерли.

Число заболевших и умерших в Швеции куда больше, чем в соседних странах, и Тегнелл сказал, что оно определенно слишком большое. Однако он отметил, что не уверен, что дополнительные мероприятия могли бы их предотвратить.

"Было бы лучше знать точнее, что стоит закрыть, чтобы лучше предотвратить распространение заражения", - сказал Тегнелл.

Швецию как и другие страны по всему миру затронул новый коронавирус, однако в отличие от других стран северных стран и стран Европы Швеция не реализовала чрезвычайные ограничения на перемещение.

Вместо это Стокгольм призвал жителей быть ответственными и соблюдать правила социального дистанцирования. Впрочем, были введены и отдельные ограничения, например, было запрещено собираться более 50 человек и посещать пожилых в домах престарелых.

Однако дети в возрасте до 16 лет продолжали посещать школу, кафе, бары и рестораны были открыты, а предприятия продолжили работу.

Лидеры Швеции придерживаются мнения, что эти мероприятия предусмотрены на долгое время, отметив, что борьба с новым коронавирусом - это марафон, а не спринт.

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