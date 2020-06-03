Планируется создание единой платформы "виртуальный класс"

Руководитель VISC Гунтар Цатлакс сообщил о результатах проведенного Министерством образования и Edurio опроса, в ходе которого школьники заявили, что им не понравилось то, что общение со школой во время удаленного обучения проходило на различных платформах. Школьникам не хватало также единой платформы для работы.

По словам Шуплински, министерство уже неоднократно встречалось по этому вопросу с представителями ИТ-отрасли, которые предложили министерству взять за основу несколько платформ, которые во время удаленного обучения уже использовались школами.

Министр заявила, что будет конкурс на разработку единой платформы, и у представителей отрасли будет возможность принять в нем участие.